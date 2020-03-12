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Mezitli’de ’kırmızı’ adlı oyun sahnelenecek

MERSİN HABERLERİ  | 12.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından ’kırmız’ adlı oyunun sahneleneceği bildirildi.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mart’ta sahnelenmesi planlanan ilk gösterim için hazırlanan davetiyeler birkaç saatte tükendi.

Mezitli’de ’kırmızı’ adlı oyun sahnelenecek

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından ’kırmız’ adlı oyunun sahneleneceği bildirildi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mart’ta sahnelenmesi planlanan ilk gösterim için hazırlanan davetiyeler birkaç saatte tükendi. Tamer Güven’in yazdığı ve Vedat Yalçın’ın yönettiği oyun için hazırlanan soundtrack çalışması da sosyal medyadan paylaşılan ilk günde binlerce kişi tarafından izlenildi ve paylaşıldı.
Gösterilen ilgi nedeniyle sanatseverlere teşekkür eden oyun yazarı Tamer Güven, “Gala gösterimi Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 13 Mart’ta yapmayı planladık. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Davetiyelerimiz birkaç saatte tükenince, sanatseverlerimizi üzülerek önümüzdeki haftalar için yönlendirmek zorunda kaldık. Tüm sanatseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Çok iddialı bir oyunla seyircinin karşısına çıktıklarını vurgulayan oyunun yönetmeni Vedat Yalçın ise “Değişik, çarpıcı ve daha önce en azından Mersin’de kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir oyunla sanatseverlerin karşısındayız. Seyircilerimizde ilk günden gösterdikleri ilgi ile çabamıza karşılık verdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tiyatro sahnelerinde çok görmediğimiz konusu, yenilikçiliği esas alan kurgu yöntemi ile bölgemizin tiyatro anlayışına farklı bir bakış açısı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Mezitli’de kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Mezitli, sanatsever, aydınlık yüzlü insanlarımızın yaşadığı bir kent. Gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerde bunun etkisini en iyi şekilde görüyoruz. Oda tiyatromuzun bu sezon sahneye koyacağı yeni oyun için çıkarılan davetiyelerin de birkaç saatte tükenmesi bunun en güzel göstergelerinden birisi. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ediyor, her cuma günü 19.30’da sahnelenecek olan oyunumuzu izlemek için yerinizi erkenden ayırtmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezitli’de ’kırmızı’ adlı oyun sahnelenecek

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