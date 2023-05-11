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Mezitli’de otizm evi açıldı

11.05.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezitli Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle Otizm Evinin açılışını gerçekleştirdi.

Mezitli’de otizm evi açıldı

Merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Otizm Evinin açılışında Mezitli Otizme Umut Derneğinin üyeleri otizmli çocukları anlatan sözlerle mini bir sunum gerçekleştirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından kurdelesi kesilen Otizm Evinde otizmli bireylere ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Otizmin hızla arttığının altını çizen Mersin Otizm Derneği Başkanı Nazmiye Yanan, "Otizm aslında anlatmakla bitmez fakat bizim sesimizi duyduğu için Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Otizm hızla artıyor ve şu an 38 çocuktan 1’i otizmli doğuyor. Maalesef şimdilik bir tedavisi yok, tek çözümü yoğun ve kaliteli eğitim. Bizler el birliği ile çocuklarımızın yanında olmaya ailelere destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonra Mersin’deki tüm dernekler olarak el ele kol kola verip birlikte çocuklarımız için çabalayacağız ve çalışacağız" dedi.
Mezitli Otizme Umut Derneği Başkanı Julide Güzel ise, "Başkanımız Neşet Tarhan’a ne kadar çok teşekkür etsem azdır. Benim oğlumun sesini duydu, yaşantımın sesini duydu. Bizlere el uzattı. Bundan sonra da ben ve dernek üyelerim bütün çocuklara el uzatacağız. Otizm Evimizin açılışına katılan ve destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"BUGÜN Kİ TABLO MUTLULUĞUN RESMİDİR"

Konuşmasına Nazım Hikmet’in Abidin Dino’ya yazdığı ‘Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’ sözleriyle başlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her şey yapılabilir ama mutluluğun resmi yapmak çok zordur. Göreve geldikten sonra Down Sendromlu çocuklarla ilgilendik. Down kafemizi kurduk. Belli aralıklarla kafemizi ziyaret ettik. Down sendromlu çocuklara sarıldığımız zaman insanları ne kadar mutlu ettiğini gördüm. Gerçekten Down Sendromlu çocuklar sarıldıkları zaman insanın kimyasını değiştiriyor ve çok mutlu ediyor. Demek ki mutlu olmak bazen de çok kolay olabiliyor. Belediye Başkanlığı gerçekten çok zor fakat zaman zaman insanı mutlu eden olaylar da oluyor. Tıpkı bugün olduğu gibi. Etkin şekilde duyuru yapmadığımız halde açılışımıza inanılmaz bir katılım sağlandı. Eğer benim içinde mutluluğun resmi yapılacaksa işte bu tablo o mutluluğun resmidir. Bu duyguyu bana yaşattığınız için herkese teşekkür ediyorum. Otizm Evimizi herkesin gelip görmesini istiyor, tüm Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


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