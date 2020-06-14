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Mezitli’de sahil temizliği

MERSİN HABERLERİ  | 14.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşların, belediye çalışanlarına destek vermek amacıyla başlattığı temizlik kampanyası büyüyerek devam ediyor.Bu kapsamda, ‘Haydi gel sahillerimizi birlikte temizleyelim’ etkinliğinin bu haftaki durağı Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Mezitli’de sahil temizliği

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşların, belediye çalışanlarına destek vermek amacıyla başlattığı temizlik kampanyası büyüyerek devam ediyor.
Bu kapsamda, ‘Haydi gel sahillerimizi birlikte temizleyelim’ etkinliğinin bu haftaki durağı Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ve belediye çalışanları el ele vererek sahillerde çöp ve kalıntıları temizledi. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, sahilleri temizlerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.
Mezitlililerin yanı sıra Belediye Meclis üyesi Hamide Oylumlu, mahalle muhtarları, gönüllüler, temizlik işleri, park ve bahçeler müdürlükleri personellerinin de katıldığı iki saat süren etkinlikte, sahil boydan boya temizlendi. Sahilde bulunan vatandaşların da destek verdiği temizlik kampanyasının önümüzdeki haftalarda da devam edeceği ifade edildi.
İlçe sakinlerinin kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda Mezitli Belediyesine destek vermeye devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sergiledikleri bu duyarlı tavır nedeniyle teşekkür etti. Her platformda Mezitli’de yaşayanların çok farklı olduğunu dile getirdiğini ifade eden Tarhan, “Mezitli halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor” dedi.
Mezitli Belediyesi’nin en büyük gücünün vatandaşlarının güveni ve desteği olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Vatandaşımızın bu desteği belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönmektedir. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor. Çocuk Gündüz Bakım Evi, Gençlik Merkezi, Yaşlı Bakım Merkezi yaptıranların yanında, korona virüs döneminde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı eden, evinde maske dikişini yapan vatandaşlarımızın bu destekleri Mezitlililere hizmet olarak döndü. Bu vatandaşlarımız da temizlik alanında belediyesine destek olmak istedi. Mezitli Belediyesi vatandaşlarıyla daha güçlü" diye konuştu.

Mezitli’de sahil temizliği

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