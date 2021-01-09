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Mezitli’de turunç koruluğu açıldı

09.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent merkezinde hayata geçirdiği 61.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent merkezinde hayata geçirdiği 61. koruluk törenle açıldı.
Turunç koruluğu açışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sosyal yaşamı ve girişimciliği birleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz bu girişimci ruhu sosyal yaşamla birleştirmek için çalışıyoruz. Gerek kooperatiflerimizde gerek kent konseyimizle gerekse belediyemizin çalışmalarında bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Özellikle sorun yaşayanlar zaten kendi mücadelesini yaşıyor. Ama onların tek başına çözebileceği şey değil. Biz bu sorunu yaşamayanları da bu mücadelenin içerisine katmak istiyoruz. Burada sivil toplum örgütlerine çok fazla görev düşüyor" dedi.
Mezitli’de yaşayan herkesin bir aile olduğunu ifade eden Tarhan, “İstenince her şey başarılır. Halk size güvenirse çok değerli işler yapılabiliyor. Paydaşlarımızın belediyemize omuz vermesiyle birlikte çok değerli başarılar kazandık. Mezitlililere el birliği içerisinde çok önemli tesisler kazandırdık. Çocuk gündüz bakım evleri, aktif yaş alma merkezleri, gençlik merkezi, kafe kütüphane ve daha nice kazanımları halkımızın belediyesine olan güveni sayesinde sağladık. En az iki çocuk gündüz bakım evi daha yapacağız. Bunun yanında Mersin basını için Basın Evini, pazartesi günü açıyoruz. Yine açılma aşamasına gelen engelli evimiz var. Biz belediye olarak çalışıyoruz, halkımız da bu çalışmaya destek oluyor ve kentimize büyük hizmetler kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar koruluğa fidan dikti.

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