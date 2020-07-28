Mezitli’de yazlık sinema, Kurban Bayramı sonrası açılıyor

Mezitlililerin 6 yıldır en büyük yaz eğlencelerinden birisi olan Mezitli Belediyesi Yazlık Sinema, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gecikmeli olarak açılacak. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü bu sezon ilk kez sinemaseverlerle buluşacak olan Yazlık sinemada, yaz boyu her çarşamba ve cuma günleri film gösterimi yapılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazlık sinemada bu sezon, korona virüs tedbirleri kapsamında yılların aksine armut koltuk ve şezlonglara izin verilmeyecek. Sinemada sosyal mesafe kuralına uygun aralıklı olarak tahta sandalyelerde oturulacak ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

“Virüs nedeniyle gerekli tedbirlerimizi alarak sinemamızı açacağız”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, saygın sanat gazeteleri tarafından Mezitli Belediyesi Yazlık Sinemasının Türkiye’nin en güzel 10 sinemasından birisi olarak seçildiğini belirterek, bu yıl sinemaseverlerle daha geç buluşuyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yoğun şekilde Yazlık Sinemanın açılması yönünde talepler olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Sinemamız artık Mersin’de bir klasik haline geldi. Ancak, korona virüsü tedbirleri kapsamında bu yıl biraz hassas davrandık. Normalleşme süreciyle birlikte, gerekli kurumlardan görüş alarak Kurban Bayramı sonrası açmaya karar verdik. Elbette önceki yılların aksine bir dizi tedbiri alarak Mezitlilileri misafir edeceğiz. Bu konuda değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz” dedi.