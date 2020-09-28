YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitli’deki antik alanların cazibe merkezi olması için çalışma başlatıldı

Mezitli’deki antik alanların cazibe merkezi olması için çalışma başlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos’un anıt mezarında ve Soli Pompeiopolis Sit alanında gerçekleşen kazı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve halkın kullanımına açılarak cazibe merkezi haline gelmesi için çalışma başlattığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Kazı Başkanlığı ve Prota Mühendislik Grubunu bir araya getiren Başkan Tarhan, ilçede bulunan kazı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli’deki antik alanların cazibe merkezi olması için çalışma başlatıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos’un anıt mezarında ve Soli Pompeiopolis Sit alanında gerçekleşen kazı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve halkın kullanımına açılarak cazibe merkezi haline gelmesi için çalışma başlattığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Kazı Başkanlığı ve Prota Mühendislik Grubunu bir araya getiren Başkan Tarhan, ilçede bulunan kazı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kazı sürecinde karşılaşılan durum analizleri değerlendirilirken, paydaşların fikirleri ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantının belli aralıklarla devam edileceği bildirildi.
"Kazı alanlarından halkımızın haberdar olmasını istiyoruz"
Soli Pompeiopolis’in çok önemli bir tarihi özelliğe sahip olmasına karşın yeterince değerlendirilemediğinin altını çizen Tarhan, “3 bin yıla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarıyla oluşan Antik Liman Kentimizi daha fazla tanıtmak istiyoruz. Bir taraftan Soli Pompeiopolis kazıları henüz bitmemişken, diğer taraftan ünlü gökbilimci Aratos’un anıt mezarında çalışmalar devam ediyor. Burada gerçekleşen kazı çalışmalarından halkımızın da haberdar olmasını istiyoruz. Daha önce çocuklarımızın kentlilik bilincine sahip çıkması ve yaşadığı kentin tarihini öğrenmeleri için ’Haydi çocuklar Soli sizi çağırıyor’ adlı projemizi hayata geçirmiştik. Çocuklarımızın ilgisini çekerek, dünya tarihinde çok büyük bir yeri olan bölge hakkında farkındalık oluşturmuştuk. Şimdi de paydaşlarla, halkımızın kazı çalışmalarını yakından takip etmeleri için bir araya geldik. Tüm Mersinlilerin kazı çalışmalarına gelerek, arkeolojik bilgilerin ve tarihsel dönemlerin kitaplar yerine birebir materyalleri incelemelerini hedefliyoruz. Bu konudaki toplantılarımız belli aralıklarla devam edecek” dedi.

Mezitli’deki antik alanların cazibe merkezi olması için çalışma başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Mersin Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Limon Eczanesi
Akdeniz
Sancar Eczanesi
Akdeniz
Sucuoglu Eczanesi
Akdeniz
Onur Yılmaz Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Dinçer Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.