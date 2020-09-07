Mezitli’deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü

Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası sona erdi. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Mezitli Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 4 gün süren turnuvaya 9 farklı kategoriden 60 tenisçi katıldı.

Mezitli Belediyesi ile Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Mezitli Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası gerçekleştirdi. Aratos Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada, derece giren sporcular ödüllerini aldı.

“Bu tür turnuvalar seviyemizi ölçmede önemli oluyor”

Adana, Gaziantep ve Hatay’dan katılımların olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci, “Kulüp olarak Mezitli Belediyemizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin bize sunduğu sonsuz imkanları doğru kanalize ederek ilçemizi ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda tesisleşmeyi tamamladık. Her yaştan farklı branşlarda kurslarımız devam ediyor. Çalışmalarımızdaki başarılarımızı da bu tür turnuvalarla ölçme şansımız oluyor. Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere destek veren herkese ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederim” dedi.