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Mezitli’den Bahadın’a teknik destek

MERSİN HABERLERİ  | 14.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Yozgat’ın şirin kasabası Bahadın’a teknik ve sosyal işler personeli göndererek destek olacak.Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir’in daveti üzerine, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve şehir plancısı Nupelda Bedirhanoğlu’ndan oluşan ekip, yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Bahadın’a teknik bir gezi düzenledi.

Mezitli’den Bahadın’a teknik destek

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Yozgat’ın şirin kasabası Bahadın’a teknik ve sosyal işler personeli göndererek destek olacak.
Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir’in daveti üzerine, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve şehir plancısı Nupelda Bedirhanoğlu’ndan oluşan ekip, yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Bahadın’a teknik bir gezi düzenledi. Başkan Bozdemir’den, bölgenin yapısı ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler konusunda bilgi alan Mezitli ekibi, gerekli teknik ve görsel bilgileri topladı. Mezitli Belediyesi İmar Şehircilik ve Plan-Proje Müdürlüğü çalışanları topladıkları bilgiler ışığında Bahadın’ın hakkında teknik bir rapor hazırlayarak, uygulanabilir proje hazırlayacaklar. Mezitli’nin heyecanını Bahadın gibi güzel bir beldeye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, “Kişisel bir tanışıklıkla başlayan ilişkimiz büyük bir iş birliğine doğru gidiyor. Sosyal, kültürel ve teknik olarak büyük bir iş birliği yapabiliriz” dedi.
Bahadın’ın, Anadolu’nun ortasında bakir bir kasaba olduğunu ifade eden Arzu Bitigen Saylam ise "Kış aylarına nazaran yaz aylarında nüfusu daha da artan şirin bir ilçemiz olduğundan, yapılabilecek çok fazla şey var. Ekibimizle birlikte burayı gördüğümüzde planlama açısından büyük heyecan duyduk. Çok güzel işler olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Mezitli’nin yakaladığı başarılar ve insana dönük çalışmalar nedeniyle sadece Türkiye içerisinde değil, dünyanın pek çok kentinin ilgi alanında olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bahadın gibi küçük ama şirin bir ilçemizden bu yönde bir talep gelince hemen teknik arkadaşlarımızı buraya yönlendirdik. Arkadaşlarımızın teknik olarak çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Mezitli’deki güzellikleri Bahadın’a taşıyarak yapılacak çalışma, önümüzdeki süreçte pek çok yerde pilot bir uygulamaya dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Mezitli’den Bahadın’a teknik destek

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