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Mezitli’den Çatalköy’e kardeşlik bağı

12.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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19 tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.Kardeş şehir anlaşması, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin katılımıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioglu tarafından imzalandı.“Birlikte çok güzel işler başaracağız”Girne yakınlarında bulunan ve gelirinin büyük bölümünü turizm ile sağlayan Çatalköy ile Mezitli Belediyesinin kültür, sanat, spor ve ekonomik alanda çeşitli işbirliklerini sağlayacak olan anlaşma ile ilgili konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, çalışkan ve girişimci yönüyle öne çıkan her iki belediye başkanının birlikte çok önemli projeler gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

19 tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.
Kardeş şehir anlaşması, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin katılımıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioglu tarafından imzalandı.

“Birlikte çok güzel işler başaracağız”
Girne yakınlarında bulunan ve gelirinin büyük bölümünü turizm ile sağlayan Çatalköy ile Mezitli Belediyesinin kültür, sanat, spor ve ekonomik alanda çeşitli işbirliklerini sağlayacak olan anlaşma ile ilgili konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, çalışkan ve girişimci yönüyle öne çıkan her iki belediye başkanının birlikte çok önemli projeler gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Erden, “Yüz yüze kardeş şehir protokolü imzalamak için hazırlık yaptık ancak Covid-19 nedeniyle uzaktan yapmak durumunda kaldık. Her iki belediyenin isteğini, heyecanını ve coşkusunu görünce çok güzel işler başaracağımızı düşünüyor, birbirlerinin kültürleri, sanatsal ve spor faaliyetleri ile büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Özellikle Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu birliktelik son derece önemli bir hale geliyor. Her iki belediyemize de gösterdikleri işbirliği nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

“Yüz yüze birlikte olamasak da gönüllerimiz bir”
Yaşanan pandemi süreci yüz yüze görüşmeyi engellese de gönül gönüle birlikteliği engelleyemeyeceğine vurgu yapan Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioglu ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatanımız Türkiye, özellikle Covid-19 döneminde çok daha sıkı ilişkiler içerisinde olmalıdır. Birlikte hem ekonomik hem de kültürel projeler üretebiliriz. Turizm bölgesi olduğumuz için bu pandemi döneminde diğer kentlere göre ekonomik açıdan çok daha fazla etkilendik. Covid-19 her ne kadar yüz yüze görüşmemize engel olsa da gönül gönüle görüşmemize engel olamadı. KKTC olarak var olan ekonomik sıkıntılara bir de Covid-19 eklenince kardeşlik ilişkileri çok daha fazla önem kazanıyor” diye konuştu.

“Özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerimizi Çatalköy’de uygulamaya geçirebiliriz”
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da iki kent ilişkilerinin daha geniş kapsamda ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Benzer özellikleri olan iki kentiz. Sadece nüfus olarak Çatalköy’e nazaran biz daha fazla durumdayız. Çok yoğun bir nüfus artışı ve inşaat sektörü üzerinden dönen bir ekonomik durum var. Karşı karşıya sahil komşusuyuz. İmzaladığımız bu kardeş şehir protokolü ile çok önemli birliktelikler sağlayacağımızdan kuşkumuz yok. Özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerimizi Çatalköy’de uygulamaya geçirebiliriz. Artık kardeş şehir projelerini aşarak ortak somut projelerle birbirimize destek olabiliriz. Pandemi nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla imza gerçekleştirebildik ancak kısa sürede bu sıkıntılı günleri aşarak yüz yüze ortak çalışmalara başlayabilmenin ümidini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.

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