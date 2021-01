Mezitli’den Çatalköy’e kardeşlik bağı

19 tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Kardeş şehir anlaşması, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin katılımıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioglu tarafından imzalandı.

“Birlikte çok güzel işler başaracağız”

Girne yakınlarında bulunan ve gelirinin büyük bölümünü turizm ile sağlayan Çatalköy ile Mezitli Belediyesinin kültür, sanat, spor ve ekonomik alanda çeşitli işbirliklerini sağlayacak olan anlaşma ile ilgili konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, çalışkan ve girişimci yönüyle öne çıkan her iki belediye başkanının birlikte çok önemli projeler gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Erden, “Yüz yüze kardeş şehir protokolü imzalamak için hazırlık yaptık ancak Covid-19 nedeniyle uzaktan yapmak durumunda kaldık. Her iki belediyenin isteğini, heyecanını ve coşkusunu görünce çok güzel işler başaracağımızı düşünüyor, birbirlerinin kültürleri, sanatsal ve spor faaliyetleri ile büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Özellikle Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu birliktelik son derece önemli bir hale geliyor. Her iki belediyemize de gösterdikleri işbirliği nedeniyle teşekkür ederim” dedi.