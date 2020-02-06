YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mezitlili Kadınlara ‘Sağlıklı Beslenme’ eğitimi verildi

Mezitlili Kadınlara ‘Sağlıklı Beslenme’ eğitimi verildi

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesinin, Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi (EV-KA) kapsamında, kadınlara yönelik ‘Sağlıklı Beslenme’ eğitimi verildi.Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 4 hafta sürecek olan seminerler dizisinin ikinci haftasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, kulüp üyeleri ve Mezitlili kadınlar katıldı.Eğitimde, Diyetisyen Duygu Bilgin tarafından ‘Sağlıklı beslenme ve obezite’ konusunda eğitim verildi.

Mezitli Belediyesinin, Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi (EV-KA) kapsamında, kadınlara yönelik ‘Sağlıklı Beslenme’ eğitimi verildi.
Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 4 hafta sürecek olan seminerler dizisinin ikinci haftasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, kulüp üyeleri ve Mezitlili kadınlar katıldı.
Eğitimde, Diyetisyen Duygu Bilgin tarafından ‘Sağlıklı beslenme ve obezite’ konusunda eğitim verildi. Beslenme ve sağlık konularında geçmişten günümüze doğru bilinen yanlışları ve yapılması gerekenleri anlatan Bilgin, iş ve sosyal yaşamın neden olduğu sıkıntılardan kurtulmanın pratik yönleri hakkında bilgiler verdi.
Doç. Dr. Cüneyt Tamam da sindirim sistemi ve neden olduğu rahatsızlıklar hakkında bilgilendirme yaptı.
Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye olarak kadınların siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda daha çok yer almaları için çaba sarf ettiklerini ve kadınların içerisinde bulunduğu her projede yer aldıklarını söyledi. 12 yıldır EV-KA Projesi kapsamında Mersin Rotary Kulübünün iş birliği ile önemli bir birlikteliğe imza attıklarına vurgu yapan Başkan Tarhan, "Her alanda başarı kazanan kadınlarımıza Mersin Rotary Kulübü gibi sivil toplum kuruluşları da destek verirse çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Proje kapsamında geçtiğimiz hafta kalp sağlığı ve hukuksal alanda eğitimler verilmişti. Bu hafta da doğru beslenme ve obezite ile ilgili kadınlarımıza destek olduk. Biz kadınlarımızın bu desteklerle yarınlarda çok önemli yerlerde olacağından eminiz. Ayakları sağlam yere basan projede emeği olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
EV-KA kapsamında kadınlara önümüzdeki haftadan itibaren Dr. Obengül Ejder, aile içi iletişim, Dr. Nihal Çınar Özcan, Erken tanı hayat kurtarır ve Uzman Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik de çocuklara mahremiyet etiğimi konusunda bilgilendirmeler yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Mersin Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:33
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Lotus Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.