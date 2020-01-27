Mezitli’nin ilk enginarları nisanda hasat edilecek

Mezitli Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifinin ilk girişimi olarak ekilen enginarlar büyüyor. Enginarların nisan ayında hasat edilmesi bekleniyor.

Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifi kapsamında, Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör öncülüğünde bir araya gelen akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanlardan oluşan bir grup kadın, yüksek ekonomik getirisi enginar üretimine ilçede öncülük ediyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın dikimine eşlik ettiği enginar tarlalarında Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleme ve bakım çalışması yapıldı.

Enginarların nisan ayında hasat edilmesi beklenirken, Kale Mahallesinde bulunan Mezitli Belediyesi Fidan Üretim Serasında, Davultepe ve Tece bölgesinde yapılan deneme sonrası önümüzdeki süreçte ilçede yaşayan kadınlara enginar üretimi konusunda eğitimler de verilecek.

Mezitli’de başlattıkları kooperatifleşmenin ilk girişimi olan enginar üretiminde dikilen tohumların hızla büyüdüğüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kooperatifleşmenin ana unsuru gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmektir. Aralarında akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanları bulunan kadınlarımız, çok önemli bir çalışma yürüterek enginar ve salep üretimine başladılar. Bu çalışmalar neticesinde üretimin önemini yaygınlaştırmak adına doğru adımlar atılmış oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımız da gerekli bakım ve temizlik işlerini gerçekleştirerek kadınlarımıza destek oluyor. Bu tarlada başlayan enginar üretimi yeterli verim sağlarsa kırsal bölgelerimizde yaşayan kadınlarımıza enginar üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Mezitli’de yaşayan kadınlarımızın enginar üretimine katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

