Mezitli’ye yeni spor tesisleri kazandırılacak

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’i ağırlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte ilçede bulunan spor tesislerini gezdi, tesislerin modernizasyonu için yapılması gereken konuları görüştü. Mezitli’de yaşanan spor ivmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Demir, “Başkanımızla birlikte Mezitli’yi gezdik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak Mezitli’de ne yapabiliriz düşüncesiyle bir istişare toplantısı yaptık ve akabinde Mezitli’deki spor tesislerini gezdik. Çok güzel tesisler var. Başarılı da işler yapılıyor. Ama tüm bunların yanında beni etkileyen şey başkanımızın bakış açısı oldu. Gençlere ve spora güzel bakıyor. Biz de burada birlikte bir hareket edebilme yolu arıyoruz. İnşallah bir ortak akılla Mezitli’de uygun olan arazilerimize Mezitli Belediyemizle beraber spor tesisleri kazandırmak istiyoruz" dedi.

Mezitli’de mevcut belediyeye ait iyileştirilmesi gereken spor tesisleri bulunduğunu belirterek, "Onların yeniden ele alınması gereken bölümleri var. Gençlik Spor Müdürümüz ile bütün alanları gezdik. Amacımız aynı. Farklı bir şey düşünmüyoruz. Mezitli’nin bir spor kenti olması için kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istiyoruz. Bu güne kadar spor alanında Mezitli en az yatırım alan bölgelerden birisi. Bunu değiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Spor tesisleri ve alanlarda yaptıkları incelemeler hakkında bilgiler veren Tarhan, “Mezitli’ye spor tesisleri kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’i ziyaret etmiştim. Hemen birkaç gün sonra kendileri bütün teknik elemanları ile beraber gelerek inceleme gezisinde bulundu. Alanları hep birlikte gezdik, fikirlerimizi aktardık, not aldılar. Ortak noktada birleşiyoruz. Ne yapılması gerektiği konusunda farklı düşündüğümüz tek bir nokta yok. Umarım önümüzdeki kısa sürede bunun meyvelerini alacağız. Teknik eleman arkadaşlarında hazırlayacağı raporlar bakanlığa sunulacak. Biz belediye olarak Mezitli’ye kim destek verirse onun adını duyurmaktan mutlu oluruz. Hep birlikte Mezitli’ye sporun damgasını vuracağız” ifadelerini kullandı.

