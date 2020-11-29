Mezitli’ye yeni yağmursuyu hattı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesi Tece, Seymenli ve İstiklal mahallelerine uzun yıllar hizmet edecek yağmursuyu hattı kazandırılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğünün Mezitli ilçesi Tece, Seymenli ve İstiklal mahallelerinde başlattığı yağmursuyu hattı çalışmaları devam ediyor. Aşırı yağışlarda bölgede biriken sular yağmursuyu hattı ile deşarj edilerek, vatandaşların yaşadığı su taşkını sorunları giderilecek.

Projede bin 770 metre yağmursuyu hattı yapılıyor

MESKİ tarafından yatırım tutarı 2 milyon 232 bin lira olan yağmursuyu imalatları kapsamında bin 538 metre betonarme boru, 232 metre beton boru ile yağmursuyu hattı yapılacak. 10 adet yerinde dökme betonarme taban imalatı ile yağmursuyu bacası ve 11 adet prefabrik muayene baca elemanları ile yağmursuyu bacası imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 98 metre zemin altından delinerek, çelik boru ile yatay geçiş yapılıp toplamda bin 770 metre yağmursuyu hattı yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mezitli ilçesinde yer alan Tece, Seymenli ve İstiklal mahallerinde yapılan incelemeler sonucunda altyapının yetersiz olduğu görülmüştür. Yoğun yağışlı dönemlerde cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularını deşarj ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilecektir. Çalışmalar tamamlandığında her yağışta ciddi sıkıntılar yaşayan bölge sakinleri de rahat bir nefes alacaktır. Çalışmalarına hız verilen proje sayesinde, daha önce aşırı yağışlar sonrası yaşanan olumsuz görüntüler ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan su baskınları ortadan kaldırılacaktır” denildi.



