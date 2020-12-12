YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Mezopotamya Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Mezopotamya Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinden geçen ve Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki son etabında sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni yollarını birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı.

Mezopotamya Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinden geçen ve Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki son etabında sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Caddesi’ni yollarını birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt serme çalışmalarını başlattı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafında yürütülen çalışmalarda Mezopotamya Caddesi’nin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan yaklaşık 1 kilometrelik mesafenin 750 metrelik kısmına 9 santimetre kalınlığında 6 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. Mezopotamya Caddesi’nin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan 300 metrelik bölümün imar sorunu giderildikten sonra tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını hava şartlarının el verdiği sürece devam ettirecek ve vatandaşların konforlu bir ulaşımdan faydalanmalarını sağlayacak.

Mezopotamya Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:19
Öğle
12:18
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.