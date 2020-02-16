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Mezrada hastalanan iki kardeşe uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı

VAN HABERLERİ  | 16.02.2020 20:29 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü karla mücadele ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen görevliler, mezra yolunu uzun uğraşlar sonucu açarak hastalanan iki çocuğu hastaneye yetiştirdi.Alınan bilgelere göre, ilçeye bağlı Karlıyayla Mahallesi Arnos Mezrasında ikamet eden Atmaca ailesinin 4 ile 5 yaşındaki iki çocuğunun rahatsızlanması üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda mezra yolunu kardan temizleyerek sağlık ve jandarma ekipleri eşliğinde hastalanan çocuklara ulaşmayı başardı.

Mezrada hastalanan iki kardeşe uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı

Van’ın Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü karla mücadele ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen görevliler, mezra yolunu uzun uğraşlar sonucu açarak hastalanan iki çocuğu hastaneye yetiştirdi.
Alınan bilgelere göre, ilçeye bağlı Karlıyayla Mahallesi Arnos Mezrasında ikamet eden Atmaca ailesinin 4 ile 5 yaşındaki iki çocuğunun rahatsızlanması üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda mezra yolunu kardan temizleyerek sağlık ve jandarma ekipleri eşliğinde hastalanan çocuklara ulaşmayı başardı. Ateşlenen Sarenur ve Kadir Atmaca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan çevik Devlet Hastanesine getirildi. Doktorların müdahalesi ile ateşleri düşürülen çocuklar daha sonra taburcu edilirken, Baba Enis Atmaca ise çocukların durumunun müdahalenin ardından iyi olduğunu belirterek, ilgililere teşekkürlerini iletti.

Mezrada hastalanan iki kardeşe uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı

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