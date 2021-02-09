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Mezunlar 41 yıl sonra buluştu

09.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde aynı okuldan mezun olan arkadaşlar, aradan geçen 41 yılın ardından buluştu.Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1979-1980 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan eski okul arkadaşları, aradan geçen 41 yılın ardından buluşma kararı aldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde aynı okuldan mezun olan arkadaşlar, aradan geçen 41 yılın ardından buluştu.
Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1979-1980 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan eski okul arkadaşları, aradan geçen 41 yılın ardından buluşma kararı aldı. Emekli öğretmen Mustafa Türkel önderliğinde başlatılan buluşmaya aynı dönemde okuldan mezun olan 10 kişi katıldı. Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde buluşan mezunlar, eski okul günlerini hatırlayarak mutlu saatler geçirdi. Okudukları sınıflarda sıralara oturarak öğrencilik anılarını yaşadılar. Pandemi dolayısıyla gelemeyen arkadaşlarıyla görüntülü olarak görüşerek hasret giderdiler.
Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Okul Müdürü Tarık Dursun Dinçer, ”Bizim için heyecan verici bir olay. 3 senedir buradayım, ilk defa böyle bir mezunlarımızla bir araya geliyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Haliyle pandemi kurallarına uygun bir şekilde oldu. Okulumuz biraz teknolojinin gerisinde kaldı. Sizin zamanınızdaki makineler kullanılıyor. Bu konuda Bafra’nın çocuklarından desteklerinizi esirgemeyin. Sanayinin kalbi burada atıyor. Bunu sizler daha iyi görüp biliyorsunuz" dedi.
Buluşmayı organize eden emekli öğretmen Mustafa Türkel ise “35 sene öğretmen ve yönetici olarak yaşadığım heyecanı burada mezun olarak yaşıyorum. Lise öğrenciliği, ne ilkokul öğrenciliğine ne ortaokul öğrenciliğine ne de üniversite öğrenciliğine benzemiyor. Gençliğin oluşturduğu, karakterin oluşturduğu yaş gurubu, kankalık dönemi. İçimizde çok farklı yerlerde olanlar var. Okulumuza destek sağlayacak olanlar var. Bu bir başlangıç olur. Okulumuzun yaralanacak olduğu şeyler konusunda yardım edebilirsek, bunu çok büyük bir memnuniyetle yaparız. İnşallah bu desteği sağlayacak imkânları da oluştururuz” şeklinde konuştu.

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