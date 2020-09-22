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MGC Başkanı Güner’dan "alım fiyatı" çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Cumhuriyet tarihinden bu yana devletin ilk defa kayısıya 3 doların üzerinde alım fiyatı vererek Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla alım yaptığını belirterek “Devlet görevini yapmıştır, şimdi kayısı üreticileri bu fiyatlara sahip çıkarak ürünlerini öncelikle TMO’ya vermelidir” dedi.Malatya Basını olarak, kayısıya taban fiyat verilmesinden dolayı mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu fiyatları verenlere ve alım yaptıranlara teşekkürü bir borç biliyoruz.

MGC Başkanı Güner’dan "alım fiyatı" çağrısı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Cumhuriyet tarihinden bu yana devletin ilk defa kayısıya 3 doların üzerinde alım fiyatı vererek Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla alım yaptığını belirterek “Devlet görevini yapmıştır, şimdi kayısı üreticileri bu fiyatlara sahip çıkarak ürünlerini öncelikle TMO’ya vermelidir” dedi.
Malatya Basını olarak, kayısıya taban fiyat verilmesinden dolayı mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu fiyatları verenlere ve alım yaptıranlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Malatya’da siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımız ve oda başkanlarımız iki yıldan bu yana yaptığı çalışmaların sonucunda, devletimizin kuru kayısı alımı yapmasıyla Malatya tarihinde bir ilki başarmışlardır” ifadelerine yer verdi.
Alım fiyatı olarak 3 dolar civarında fiyat açıklanmasının büyük bir başarı olduğunu da dile getiren Güner, “Malatya tarihinde kayısı alımlarında üretici bu fiyatları şimdiye kadar görmemiştir. Türkiye Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 21 lira ve 23 lira fiyatlar ortalama fiyattır. Böyle bir fiyatı kayısı üreticilerimiz şimdiye kadar hayal bile edememiştir. Bu gün hayaller gerçek olmuştur. Bu nedenle şimdi görev tüm kayısı üreticilerimize düşmektedir. Devletin verdiği bu fiyatlara sahip çıkmak kayısı üreticilerimizin görevi olmalıdır. Ellerinde ne kadar kayısı var ise TMO’ya vermeleri kayısımızın geleceği açısından son derece önemlidir” diye konuştu.
Emeği geçenlere teşekkür eden Güner, “Malatya birlik ve beraberlik içerisinde bir hayali gerçekleştirmiştir. Şimdi gerçekleşen hayalimize hep birlikte sahip çıkarak kayısı fiyatlarında istikrarı sağlayarak Malatya’mıza ve ülkemize daha fazla döviz getirilmesi için çalışalım. Bu hayali gerçekleştirenler, Malatya’da her zaman saygı ve sevgiyle karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

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