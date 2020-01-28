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MGC yönetimi, Vali Su ve Başkan Seçer’i ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 28.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.Vali Su’ya gerçekleştirilen ziyarette, cemiyetin tarihi ve üye yapısı hakkında bilgi veren MGC Başkanı Kaya Tepe, gazetecilik mesleğinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Teknolojinin gazetecilere kolaylık sağlayacağını düşünürken aksine sıkıntı oluşturduğunu gördük.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.
Vali Su’ya gerçekleştirilen ziyarette, cemiyetin tarihi ve üye yapısı hakkında bilgi veren MGC Başkanı Kaya Tepe, gazetecilik mesleğinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Teknolojinin gazetecilere kolaylık sağlayacağını düşünürken aksine sıkıntı oluşturduğunu gördük. Vatandaş gazeteciliği olarak tabir ettiğimiz telefonla fotoğraf çekilmesi ve altına iki satır yazı yazılması ciddi manada gazetecilere sıkıntı oluşturuyor. Ama önümüze bakıyoruz. Teknolojiye karşı çıkmak zamanında matbaaya karşı çıkmak gibi bir şey olur. O yüzden o entegrasyonu sağlamamız lazım. Mersin Gazeteciler Cemiyeti de bunu en iyi şekilde üyelerine yapacaktır” dedi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su ise MGC Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun dileğinde bulundu. MGC yönetiminin önemli bir iş üstlendiğini dile getiren Su, “Halkımızın haber alma ihtiyacını karşılamak için sizler ve tüm gazeteciler can siperane bir şekilde gayret ediyorsunuz. Doğru haberle insanlarımızı buluşturmak ve kamuoyunu aydınlatmak anlamında basının yaptığı iş çok önemli. Bu nedenle hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum. Güzel hizmetler yapmanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Seçer: "Basının yönetim anlayışımıza ve aldığımız kararlara müdahil olması önemli"
MGC yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e de iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette konuşan Seçer, yerel yönetimlerle MGC’nin iletişiminin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Birbirimizi anlamamız, birbirimizin sorunlarına eğilmemiz lazım. Birbirimizi tamamlayan unsurlarız çünkü. Demokrasilerde her zaman söylenen, benim de doğruladığım medya gücü. Bu birbirinden bağımsız olarak addedilen kuvvetlerin içerisinden önemli güçlerden bir tanesi. Medya bizlere, demokrasiye, kentin gelişmesine önemli katkılar yapabilir. Bizlere yapılan katkı mutlaka demokrasiye ve kente yapılan katkıdır” diye konuştu.
İyi, doğru ve güzel işler yapmak istediklerinin altını çizen Seçer, “Yanlış yapmak, hata yapmak istemiyoruz. Bunları bize hatırlatacak olan her zaman söylediğim gibi konusunda, alanında duayen, deneyimli ve tarafsız kalemlerin bu konuda yapacağı değerlendirmeler. Biz bunlardan önemli feyzler alabiliriz. Önemli dersler çıkartabiliriz. Uyarılar alabiliriz. Benim açımdan bir yönetici olarak, basının bizim yönetimimize, yönetim anlayışımıza, aldığımız kararlara müdahil olması önemlidir. Olumlu ya da olumsuz. Olumluysa mutlu oluruz. Yaptığımız doğrudur deriz. Olumsuzsa yaptığımız yanlışlardan da döneriz” şeklinde konuştu.
“Stratejik olarak muazzam bir yerde yaşıyoruz, bunun değerini yapacağımız yeni hizmetlerle taçlandırmamız lazım”
Mersin’in çok değerli bir şehir olduğunu kaydeden Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Gerçekten burada yaşadığımız için değil, hem bölgenin hem Türkiye’nin bir realitesi, hatta dünyanın bir realitesi, stratejik olarak muazzam bir yerde yaşıyoruz. Bunun değerini bilmemiz lazım ve bu değeri de yapacağımız yeni hizmetlerle daha da tahkim etmemiz, taçlandırmamız lazım. Mersin iyidir, Mersin güzeldir, Mersin coğrafi olarak stratejiktir, doğası harikadır, insanı harikadır, kültürü, tarihsel birikimi vardır deyip bununla oturur kalırsak, kıymeti harbiyesi yok. Daha güzel şeyler yapmamız lazım. Umut ediyorum bunu hep beraber yapacağız. Ben tekrar başarılar diliyorum. Bu dönemde çok önemli katkılar yapacağınızı düşünüyorum."

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