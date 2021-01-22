MGC’den BİK’e destek

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, 1961 yılında 195 sayılı Kanun ile kurulan ve özerk bir yapısı olan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel basın başta olmak üzere vasıfları uygun gazeteleri desteklediğini belirterek, “Basın İlan Kurumuna Gazeteciler ve Gazetelerin ihtiyacı var. Bu kurumumuzun yanındayız” dedi.

Sosyal medyada Basın İlan Kurumuna getirilen eleştiriler nedeniyle Basın İlan Kurumu Malatya Şubesini ziyaret eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Gazetelere destek veren bir kurumun hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu kurum, 1961 yılından günümüze fikir ve içerik farkı gözetmeksizin aracılık hizmetini başarıyla sürdürmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle basınımıza 467 milyon Türk Lirası destekte bulunmuştur. Malatya’da bu destek yaklaşık 2.5 milyon liradır. Bunun yanında Malatya Şubesine bağlı Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illerinde yayınlanan gazetelerde önemli destekler almıştır. Yerel basına kaynak aktaran Basın İlan Kurumuna bu aşamada getirilen eleştirileri doğru bulmuyoruz. Ayrıca Basın İlan Kurumunun destek kapsamını gelirlerini de artırarak, Televizyon ve Radyolara, hatta yasal yapıya kavuşmayı bekleyen İnternet medyasına da destek verilmesinden yanayız. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

BİK Malatya Şubesinin bölge il durumuna gelmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden MGC Başkanı Vahap Güner, Cemiyetin üst organlarının gerekli tepkileri gösterdiğini belirterek “Basın İlan Kurumunun yanında olduğumuzu göstermek ve 61 Yaşına giren Kurum çalışanlarımızı ziyaret ettik. Malatya Basınına destek verdikleri için teşekkür ediyoruz” diye belirtti.



