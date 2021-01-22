YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MGC’den BİK’e destek

MGC’den BİK’e destek

22.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MGC’den BİK’e destek

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, 1961 yılında 195 sayılı Kanun ile kurulan ve özerk bir yapısı olan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel basın başta olmak üzere vasıfları uygun gazeteleri desteklediğini belirterek, “Basın İlan Kurumuna Gazeteciler ve Gazetelerin ihtiyacı var.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, 1961 yılında 195 sayılı Kanun ile kurulan ve özerk bir yapısı olan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel basın başta olmak üzere vasıfları uygun gazeteleri desteklediğini belirterek, “Basın İlan Kurumuna Gazeteciler ve Gazetelerin ihtiyacı var. Bu kurumumuzun yanındayız” dedi.
Sosyal medyada Basın İlan Kurumuna getirilen eleştiriler nedeniyle Basın İlan Kurumu Malatya Şubesini ziyaret eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Gazetelere destek veren bir kurumun hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu kurum, 1961 yılından günümüze fikir ve içerik farkı gözetmeksizin aracılık hizmetini başarıyla sürdürmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle basınımıza 467 milyon Türk Lirası destekte bulunmuştur. Malatya’da bu destek yaklaşık 2.5 milyon liradır. Bunun yanında Malatya Şubesine bağlı Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illerinde yayınlanan gazetelerde önemli destekler almıştır. Yerel basına kaynak aktaran Basın İlan Kurumuna bu aşamada getirilen eleştirileri doğru bulmuyoruz. Ayrıca Basın İlan Kurumunun destek kapsamını gelirlerini de artırarak, Televizyon ve Radyolara, hatta yasal yapıya kavuşmayı bekleyen İnternet medyasına da destek verilmesinden yanayız. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.
BİK Malatya Şubesinin bölge il durumuna gelmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden MGC Başkanı Vahap Güner, Cemiyetin üst organlarının gerekli tepkileri gösterdiğini belirterek “Basın İlan Kurumunun yanında olduğumuzu göstermek ve 61 Yaşına giren Kurum çalışanlarımızı ziyaret ettik. Malatya Basınına destek verdikleri için teşekkür ediyoruz” diye belirtti.

MGC’den BİK’e destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:04

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Malatya’daki yollar kardan temizlendi

Malatya’daki yollar kardan temizlendi

Başkan Kazgan kapı kapı gezerek sorunları dinliyor

Başkan Kazgan kapı kapı gezerek sorunları dinliyor

Başkan Çınar milletvekillerini bilgilendirdi

Başkan Çınar milletvekillerini bilgilendirdi

Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı

Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı

Başarılı yetiştiricilere sertifika verildi

Başarılı yetiştiricilere sertifika verildi

Kahtalı’dan Erdoğan’a desteğin sürdüğü vurgusu

Kahtalı’dan Erdoğan’a desteğin sürdüğü vurgusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.