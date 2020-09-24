MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül’de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana 13. Olağan İl Kongresinde 13 ilçe başkanı, il başkan adayı olan mevcut MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’ya tam destek vereceklerini bildirdi.

MHP Adana il Başkanlık binasında bir araya gelen ilçe başkanları, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’ya güçlü destek mesajı verdiler. İlçe başkanları adına ortak açıklamayı yapan MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın üç yıllık görev sürecinde mütevazı kişiliğiyle çok sevildiğini, kucaklayıcı bir siyaset izlediğini ifade etti. Kızılelma, "İlimizde yapılacak olan 13. Olağan Kongremizde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin onayları ile mevcut İl Başkanımız Bünyamin Avcı ve eski İl Başkanımız Mustafa İzgioğlu aday olmuşlardır. Demokrasimizin gereği olarak gerçekleştirilecek bu yarışta tercihimiz Bünyamin Avcı Beyden yana olacaktır” dedi.

Mazereti olup gelemeyen iki ilçe başkanı dışında ortak açıklamada bulunan 13 ilçe başkanının isimleri şöyle:

“Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Seyhan İlçe Başkanı Baha Bener, Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener, Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Ceyhan İlçe Başkanı Erdoğan Ekli, Pozantı İlçe Başkanı Şeref Dinç, Karaisalı İlçe Başkanı Sezai Yılmaz, İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Aladağ İlçe Başkanı Bayram Kabak, Yumurtalık İlçe Başkanı Halim Özyürek, Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, Saimbeyli İlçe Başkanı Abdullah Esentürk, Tufanbeyli İlçe Başkanı Haydar Dömek.”

