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MHP Adana’da kongre heyecanı

ADANA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Teşkilatlarında kongre tarihleri açıklandı.

MHP Adana’da kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Teşkilatlarında kongre tarihleri açıklandı. Normal kongre takvimine göre 22 Ağustos 2020’de başlayacak olan ilçe kongreleri 5 Eylül 2020’de tamamlanacak.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın verdiği bilgiye göre, 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan MHP Büyük Kurultayı sürecinde Adana’daki ilk kongreler Seyhan, Yüreğir ve Kozan ilçelerinde 22 Ağustos 2020’de başlayacak. Sarıçam, Çukurova ve Ceyhan teşkilatları 23 Ağustos’ta , Saimbeyli teşkilatı ise 27 Ağustos’ta kongresini yapacak. Aladağ, Karaisalı, Feke ve Pozantı ilçe teşkilatları 4 Eylül 2020’de; Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu ve Tufanbeyli ilçeleri ise bir gün sonra 5 Eylül 2020’de kongrelerini icra edecekler.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin liderliğinde ‘Önce ülkem ve milletim’ ilkesini yaşayan ve yaşatarak gönüllerde taht kuran Ülkücü-Milliyetçi Hareket; ‘İstiklal için birlik, istikbal için dirlik; kazanan Türkiye olacak’ ülkü ve inancıyla kenetlenmiş, ‘Hedef 2023, Lider Ülke Türkiye’ vizyonundan sapmadan yoluna devam etmektedir” dedi.
Kongre heyecanını tabana da yansıtacaklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:
“Adanamızda kongrelerimizi tüm teşkilatlarımızla bu şuur ve ilkelerle düzenleyeceğiz. Kıymetli mensuplarımızla ve değerli hemşehrilerimizle heyecanımızı, coşkumuzu paylaşacağımız kongrelerden yine birlik ve beraberlik içinde çıkıp yerelde daha etkin, daha güçlü, daha vizyonel bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz. Ve elbette Kutlu Kurultay yolunda gururla ’Liderimiz Devlet, sevdamız Türkiye’ diyoruz."

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