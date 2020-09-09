YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. MHP Adana’da kongre heyecanı

MHP Adana’da kongre heyecanı

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl 13. Olağan Kongresi’nin 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.
22 Ağustos’ta başlayan ilçe kongrelerini 7 Eylül 2020 tarihinde tamamlayan MHP Adana, il kongresini 26 Eylül 2020 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek. Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak olan kongre, ilçe kongrelerinde olduğu gibi korona virüsü salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada “Başbuğ Alparslan Türkeş’le birlikte siyaset sahnesine çıkan, Adana’da doğan, Adana’dan yükselerek devlet ve millet hayatına etki eden, yön veren Milliyetçi Hareket Partisi, Adana’da 13. Olağan Kongresini gerçekleştirecek olmanın onurunu yaşıyor. Yarım asrı geçen zamanda öznesi daima devlet ve millet olan bu kutlu hareket, bugün de çok saygıdeğer hemşehrimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğinde her şart altında ‘Önce ülkem ve milletim’ ilkesini yaşatmaya devam etmektedir.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Dilek Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.