MHP Aliağa, Abdurrahim Aydemir ile devam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresinde mevcut başkan Abdurrahim Aydemir güven tazeledi.

MHP Aliağa İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, mevcut ilçe başkanı Abdurrahim Aydemir’in aday olduğu tek liste ile gerçekleştirildi. Abdurrahim Aydemir, 232 delegenin oyunu alarak 5. kez MHP Aliağa İlçe Başkanlığına seçildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’ndaki kongreye MHP İzmir Milletvekili ve MYK Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, MHP Aliağa ilçe yönetimi ile çevre ilçelerden birçok partili katıldı. Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç, Türk Eğitim-Sen Aliağa Şube Başkanı Harun Okyay, Aliağa Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Çelik, Aliağa 32 nolu Kasalı Kamyoncular ve Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Uzun, Aliağa Petrol-İş Mali Sekreteri Mevlüd Çınar da konuk olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra kongre divanı oluşturuldu. Yapılan oylama sonucu kongrenin divan başkanlığına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, divan üyeliklerine ise Fatih Şimdi, Adnan Şeker ve Sıtkı Esen seçildi. Kongre öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu.

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın”

Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Teşkilatı’nın 13.Olağan Kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “2014 yılında üç hilal sancağını diktiğimiz Aliağa Belediyemizin meclis salonunda kongreyi gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Aliağa’mızda ülke bekası diyerek kurulan ilçe teşkilatının yanı sıra Cumhur İttifakının 2019 yılında sancaktarlarından birisi olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Liderimizin talimatlarıyla istiklalde birlik, istikbalde birlik diyerek yola çıktığımız kutlu yolda Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Kongremizi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Kongrede faaliyet ve mali raporların okunarak ibra edilmesinin ardından protokol üyelerinin konuşmalarına geçildi. “İlçe teşkilatı, il teşkilatı hizmet yerleridir”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir teşkilat partisi olduğuna değinen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Teşkilatçılık anlayışımız Türk’ün binlerce yıldır biriktirdiği kabiliyeti, devlet kuran devlet yaşatan özelliğidir. Teşkilat anlayışımız zafere giden yolda, omuz omuza mücadelede aynı yolda birlikte yürümekten geçer. Teşkilatımız bizim güç merkezimiz, mücadele karargahımız, gönül evimizdir. Teşkilatımız birliğimiz, bütünlüğümüz ve kutlu mücadelemizin karargahıdır. Bizler üzerimize oynanan oyunları, sinsi planları ve küresel saldırıları hep liderimize sadakatle ve teşkilatımıza bağlılıkla yendik" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyük bir aile olduğunu da dile getiren Şahin, “İlçe teşkilatı, il teşkilatı hizmet yerleridir. Bizler insanımıza, milletimize, memleketimize hizmet için buradayız" diye konuştu.

"Kaybetmeye Mahkumlar”

Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönmelerde MHP’nin ortaya koyduğu net iradenin, kötü niyet sahiplerini rahatsız ettiğini belirten MHP MYK Üyesi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kahraman silah arkadaşlarının buruşturup attığı emperyalist planların yeniden hayata geçirilmeye çalışılması beyhude bir çabadır. Teslimiyetçi ya da neme lazımcı tavır sahiplerinin ortaya çıkardığı riskleri kullanmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Kuzey Afrika’da, Kıbrıs’ta ve var olduğumuz birçok coğrafyada sıkıştırmaya çalışanlar elbette kaybetmeye mahkumdurlar” dedi. “Yeni başarılar için göreve talip olduk”

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ise “Allah iki dönem üst üste belediyeyi kazmamızı nasip etti. Bundan sonra da yol arkadaşlarımızla birlikte, devam eden Cumhur İttifakımız da dahil, yeni başarılara yeni mutluluklara yelken açmak için göreve talip olduk” diye konuştu.

Kongre esnasında ayrıca MHP Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından MHP MYK Üyesi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’na, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’e, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ve partililere fedakarca çalışmalarından ötürü plaket takdimi yapıldı.

Kongre oy kullanımı ve oy sayımı ile sona erdi. Yapılan ilçe kongresiyle Abdurrahim Aydemir Başkanlığında Aliağa MHP’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu Asil: İdris Arslan, Hasan Nasır, Rahmi Keskinoğlu, Altan Yıldırım, Hilkat Çelik, Raşit Özkan, Abdullah Erikçi, Alaaddin Süner, Emin Çam, Faruk Güvercin, Tuğşat Kozar, Mehmani Baktemur, Orhan Ay, Gülseren Alkış, Hakan Memiş, Hasip Şengül, Ziya Dalkılıç, Mehmet Ali Gürlek. Yönetim Kurulu Yedek: Abdullah Sağlam, Ali Kara, Ahmet Ötkan, İbrahim Yöntem, Mevlüt Ongün, Olcay Bulut, Remzi Yıldız, Mehmet Kızıldağ, Serkan Şimşek, Murat Kırıcı, İzzet Onuk, Koray Koçer, Hüseyin Akbulut, Cemal Akcaköse, Esalettin Uyan, Serhat Özman, Ali Türkel, Özkan Gökkaya."

Kongrede ayrıca il kongresi delegeleri de belirlendi: "İl Delegesi Asil: Abdurrahim Aydemir, Serkan Acar, Cihan Köybaşı, Ahmet Küçük, İdris Arslan, Nurten Yaşar, Mehmedali Özkurt, Rahmi Keskinoğlu, Altan Yıldırım, Hilkat Çelik, Hasan Nasır, Hilal Sadıkoğlu, Ali Fuat Yaşar, Hasan Bulut, Ali Kara, Mehmet Akbulut, Yaşar Acar, Hasan Mesut, Emin Çam, Enver Özdemir, Ahmet Acar. İl Delegesi Yedek: Abdullah Sağlam, Ahmet Mehmet Çufalı, Bahri Esen, Hasan Vatansever, Ahmet Selvi, Mehmet Öçalan, Durmuş Erdoğan, Engin Dağ, Mehmet Duran, Müslüm Mete, Şener Kaygusuz, Şerif Aşçı, Ömer Dişçi, Hüseyin Diniz, Gökhan Ulucan."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ PARTNER Sezonu kapatmadı! Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti