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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da artan vakaların ardından, Aydın siyasetinden isimlerin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da artan vakaların ardından, Aydın siyasetinden isimlerin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Alıcık’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Konu ile ilgili MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada "MHP Aydın İl Başkanımız Sayın Haluk Alıcık’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Nazilli Devlet Hastahanesi’nde tedavisi devam etmektedir. Genel durumu iyidir. Kovid-19 geçirip iyileşmiş 28 günü geçmiş. Arh+ kan ihtiyacı vardır. Dualarınız en büyük enerjimizdir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynen ve titizlikle uymak hem kendi sağlığımız hem de aziz milletimizin sağlığı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın emeklerine saygıdır" ifadelerine yer verildi.

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Sabah
08:01
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Hayat Eczanesi
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İdil Eczanesi
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