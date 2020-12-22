YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir"

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir"

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 12:12 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık Sarıkamış Harekatı’nın 106.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, "Sarıkamış Türk milletinin fedakarlık zirvesidir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sarıkamış, Türk Milleti’nin ölümle imtihanının, feda ve fedakarlık zirvesinin, Türk yiğitlerimizin tarihe düştükleri müthiş notun 22 Aralık’ta Sarıkamış’ta atıldığı gündür. 1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olmasının 106. yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O günün anılarının bugünkü gençlere birer ibret vesikası olmasını dilerim. Sarıkamış şehitlerimiz namus ve ahlak simgeleri, onur ve şeref payeleridir. Sarıkamış şehitlerimiz karanlık bir geleceğin aydınlık ve bereketli sıcak yüzleridir. Cenabı Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah hepsinden razı olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.