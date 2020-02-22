YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. MHP Aydın İl Başkanı Alıcık’tan Karacasu ziyareti

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık’tan Karacasu ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 22.02.2020 01:31 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve il yönetimi Karacasu’da, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte kurumları ve odaları ziyaret etti.Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve İl yönetimi, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte Karacasu’da sırasıyla Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, Karacasu İlçe Emniyet Müdürü Davut Özkan, Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, Halk Bankası Müdürü Ahmet Akıncıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Adnan Tuncer, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Karataş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz, Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Umut Tolga Gümüş ve Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç’i ziyaret etti.Alıcık ve ve beraberindekiler, 3 Ocak 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur İlçesinde şehit düşen Kenan Karabacaklı’nın ailesi ile Ataköy Mahallesi’nde kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve il yönetimi Karacasu’da, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte kurumları ve odaları ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve İl yönetimi, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte Karacasu’da sırasıyla Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, Karacasu İlçe Emniyet Müdürü Davut Özkan, Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, Halk Bankası Müdürü Ahmet Akıncıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Adnan Tuncer, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Karataş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz, Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Umut Tolga Gümüş ve Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç’i ziyaret etti.
Alıcık ve ve beraberindekiler, 3 Ocak 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur İlçesinde şehit düşen Kenan Karabacaklı’nın ailesi ile Ataköy Mahallesi’nde kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Gümüşhane'de mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

Gümüşhane'de mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:44
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Ertaş Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Meltem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.