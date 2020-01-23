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MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı’nda genel merkezin kararı ile başkanlığa Bekir Bozkurt getirildi.Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda Genel Merkez kararı ile yönetim değişikliğine gidildi.

MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı’nda genel merkezin kararı ile başkanlığa Bekir Bozkurt getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda Genel Merkez kararı ile yönetim değişikliğine gidildi. 2016 yılında Genel Merkez tarafından Başkanlık görevine getirilen ve ardından 2017 yılında yapılan İlçe Kongresi’nde Başkanlığa yeniden seçilen Yurttaş Bakkal, görevini Bekir Bozkurt’a devretti.
Konu ile ilgili Balıkesir Milliyetçi Hareket İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdiri, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın talimatları ile Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Başkanlığı görevini Yurttaş Bakkal, Bekir Bozkurt’a devretti. Yurttaş Bakkal’a verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Yeni atanan Bekir Bozkurt’a çalışmalarında başarılar dileriz. Teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.
Yeni atanan MHP İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
"Saim Karadağ, Faruk Ceylan, Zekeriya Ülkar, Volkan Çalt, Özhan Batur, Necami Önder, Ertuğrul Türkmen, Faruk Bayhan, Mukaddes Doğru, Mükerrem Makarç, Orhan Aydın, İhsan Köse, İlhami Toy, İsmail Altınak, Osman Çokgül, Ufuk Cındıl, Şemsettin Menkiş, İsmail Hakkı Bildik, Tuncay Ünlüer, Ünal Orhan, Kadir Şeremet, Erdal Baykala, Aynur Çağlar, Doğan Tunçman, Atilla Güner, Murat Yavaş, Arun Kalkandelen, Alim As, Nazmi Bulut ve Ahmet Oral."

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