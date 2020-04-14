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MHP Bergama’dan dezenfeksiyon tüneli

İZMİR HABERLERİ  | 14.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Ülkü Ocakları, korona virüsü salgını nedeniyle kendi bütçesi ile dezenfeksiyon tüneli üreterek vatandaşların hizmetine sundu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Ülkü Ocakları, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon tüneli yaptı.

MHP Bergama’dan dezenfeksiyon tüneli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Ülkü Ocakları, korona virüsü salgını nedeniyle kendi bütçesi ile dezenfeksiyon tüneli üreterek vatandaşların hizmetine sundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Ülkü Ocakları, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon tüneli yaptı. Partinin kendi bütçesinden oluşturularak yapılan ve insanları sensör yardımıyla algılayarak püskürtme işlemi ile hijyen sağlayan tünel, vatandaşların hizmetine sunuldu.
1 dakikada 12 kişinin dezenfeksiyonunu sağlayan tünelin, gün içerisinde daima kullanıma açık olacağı ifade edildi. MHP Bergama İçe Başkanı Avukat Hasan Hüseyin Engin, korona virüsü nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "MHP Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Ülkü Ocakları olarak ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek Türkiye’de ilk defa bir siyasi parti olarak dezenfeksiyon tüneli ürettik. Yapmış olduğumuz bu tünel hem ekonomik hem de hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde dezenfekte olmalarını sağlıyor. Gün içerisinde çalışmak zorunda olan Bergamalı hemşehrilerimizin üretmiş olduğumuz bu tünelde dezenfekte olmalarını sağlayacağız. Cenab-ı Allah’tan aziz Türk milletini ve tüm Müslüman alemini bir an önce bu virüsten kurtarmasını diliyoruz. Bugünler elbet geçecek, biz teşkilat olarak liderimiz ve halkımızın emrindeyiz" dedi.

MHP Bergama’dan dezenfeksiyon tüneli

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