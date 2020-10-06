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MHP Cizre’de yeni hizmet binasını açtı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatının yeni binası, mehteran marşı, dua ve tekbirlerle açıldı.Alibey Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde siyasi faaliyetlerini sürdüren daha sonra Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde bulunan yeni bir iş hanına taşınan MHP İlçe Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatının yeni binası, mehteran marşı, dua ve tekbirlerle açıldı.
Alibey Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde siyasi faaliyetlerini sürdüren daha sonra Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde bulunan yeni bir iş hanına taşınan MHP İlçe Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, başkan yardımcıları, Cizre İlçe Başkanı Adil Page, Silopi, İdil, Beytüşşebap ilçe başkanları, eski Cizre Belediye Başkanı ve kanaat önderi Kamil Atak ile çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar açılışa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından mehteran marşı, dua ve tekbirlerle kurdele kesilerek yeni binanın açılışı gerçekleştirildi.

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