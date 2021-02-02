MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı

Denizli MHP İl Binası’nda düzenlenen törenle 30 kadın teşkilata katıldı. Hedeflerinin kısa süre içerisinde 5 bin üye kaydetmek olduğunu söyleyen İl Başkanı Ziya Gökalp, “Kadınlarımızın desteği çok önemli" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl binasında katılım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İl Başkanı Ziya Gökalp, Başkan Yardımcıları Yasin Özpek, Hakan Çetinkaya ve partililer katıldı. Katılım töreninde konuşan İl Başkanı Ziya Gökalp ailelerini büyüttüklerini söyleyerek, “Göreve geldiğimiz andan itibaren önümüze bir hedef koyduk. Partimize kısa süre içerisinde en az beş bin üye kaydetmek. Bunun için de ben ve arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde ülkemiz adına, milletimiz adına siyaset üreten Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği milli mücadeleye omuz verme adına burada olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden özellikle partimize kadınlarımızın desteği çok önemli. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle birlikte ailemizi büyüttük, yine sizlerle birlikte bu kutlu aileyi daha da büyütmenin mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.



