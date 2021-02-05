YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. MHP Didim’den Elazığ’a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

MHP Didim’den Elazığ’a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

05.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Teşkilatı Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okulu’na kitap, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderdi.Konu hakkında açıklama yapan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben çocukken fakirdim.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Teşkilatı Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okulu’na kitap, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderdi.
Konu hakkında açıklama yapan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ sözleri kitap okumanın milletimizin geleceği için önemini ortaya koymuştur. Bir kitap, bir gönül, bir gönül bir millet’ diyerek yola çıktık. Didimli değerli hemşehrilerimin büyük desteği ile toplanan kitap kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyeleri Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okuluna gönderdik. Katkı yapan hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Nevzat Akar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Resim yarışması hayatını değiştirdi

Resim yarışması hayatını değiştirdi

Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti

5 yıldızlı otelde yangın paniği

5 yıldızlı otelde yangın paniği

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.