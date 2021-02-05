MHP Didim’den Elazığ’a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Teşkilatı Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okulu’na kitap, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderdi.

Konu hakkında açıklama yapan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ sözleri kitap okumanın milletimizin geleceği için önemini ortaya koymuştur. Bir kitap, bir gönül, bir gönül bir millet’ diyerek yola çıktık. Didimli değerli hemşehrilerimin büyük desteği ile toplanan kitap kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyeleri Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okuluna gönderdik. Katkı yapan hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

