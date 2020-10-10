MHP Diyarbakır İl başkanlığından Azerbaycan’a destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, teşkilatıyla birlikte Azerbaycan’a destek mesajında bulundu.

Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ için mücadele veren Azerbaycan’a tüm Türkiye tek yürek olup destek mesajı ve duasında bulunurken, bir destek de MHP Diyarbakır İl Başkanlığından geldi. Başkan Kayaalp, Diyarbakır’dan bu mücadeleye ciddi manada bir destek olduğunu söyledi. Kendilerini gerek telefon ile arayanlar, gerek partiye gelip Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılmak istediğini söyleyen bir çok genç olduğunu belirten Başkan Kayaalp, “İnanın bizi de şaşırttı, bu ciddi manadaki talebin olması. Tabi bunun yasal olarak mümkün olmadığını kendilerine izah edip bir şekilde arkadaşlarımızın gönlünü alıp tekrar gönderiyoruz. Ancak müthiş bir destek var ciddi bir durumun oluşması halinde zannedersem 1974’de Kıbrıs Barış Harekatında olduğu gibi Azerbaycan’a da destek çıkmak için on binlerce insan Diyarbakır askerlik şubesinin önüne akın edecektir veya bir yolunu bulup Azerbaycan’a geçip, Azerbaycan ordusuna destek verecektir. Benim Diyarbakır’da gördüğüm tablo bu şekilde” dedi.