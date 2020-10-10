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MHP Diyarbakır İl başkanlığından Azerbaycan’a destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, teşkilatıyla birlikte Azerbaycan’a destek mesajında bulundu.Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ için mücadele veren Azerbaycan’a tüm Türkiye tek yürek olup destek mesajı ve duasında bulunurken, bir destek de MHP Diyarbakır İl Başkanlığından geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, teşkilatıyla birlikte Azerbaycan’a destek mesajında bulundu.
Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ için mücadele veren Azerbaycan’a tüm Türkiye tek yürek olup destek mesajı ve duasında bulunurken, bir destek de MHP Diyarbakır İl Başkanlığından geldi. Başkan Kayaalp, Diyarbakır’dan bu mücadeleye ciddi manada bir destek olduğunu söyledi. Kendilerini gerek telefon ile arayanlar, gerek partiye gelip Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılmak istediğini söyleyen bir çok genç olduğunu belirten Başkan Kayaalp, “İnanın bizi de şaşırttı, bu ciddi manadaki talebin olması. Tabi bunun yasal olarak mümkün olmadığını kendilerine izah edip bir şekilde arkadaşlarımızın gönlünü alıp tekrar gönderiyoruz. Ancak müthiş bir destek var ciddi bir durumun oluşması halinde zannedersem 1974’de Kıbrıs Barış Harekatında olduğu gibi Azerbaycan’a da destek çıkmak için on binlerce insan Diyarbakır askerlik şubesinin önüne akın edecektir veya bir yolunu bulup Azerbaycan’a geçip, Azerbaycan ordusuna destek verecektir. Benim Diyarbakır’da gördüğüm tablo bu şekilde” dedi.

“Türkiye vatandaşı olup, bayrağına devletine bağlı olan Ermeni vatandaşlarımızı gözetelim”
Türkiye’de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı olan Ermeni vatandaşlara da zaman zaman bilmeden tepki veren insanlar olduğunu, onları da buradan bir şekilde uyarmak istediğini kaydeden Başkan Kayaalp, “Arkadaşlar, evet bugün Azerbaycan bir mücadele veriyor, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için bir savaş veriyor. Bütün Türk milleti vatandaşlarının dediği gibi, iki devlet, bir milletiz. Asla ayrılamayız. Ancak kendi vatandaşımız olan babadan, deden, atadan Türkiye vatandaşı olan bayrağına, devletine bağlı olan Ermeni vatandaşlarımızı da mutlaka gözetelim, onlarında kalbinin kırılmasına izin vermeyelim. Onlarda bizim gibi Azerbaycan’ın topraklarının bütünleşmesini istiyorlar. Onlarda Dağlık Karabağ’ın bir şekilde tekrar Azerbaycan topraklarına katılmasını bizim kadar istiyorlar. Bizimle görüşen böyle Ermeni vatandaşlarımız da var. Evet, bizde destekliyoruz ama bazı insanlar bilmeden bize de tepki gösteriyor şeklinde zaman zaman bizi arayıp bunu söylüyorlar. Bizler Azerbaycan’ı sonuna kadar destekliyoruz. Lazım geldiğinde canımızla, malımızla orada olacağımızı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

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Öğle
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İkindi
15:23
Akşam
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