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  4. MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini unutmadı

MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini unutmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 20 Ocak 1990 katliamı anısına Ağlayan Karanfiller Azerbaycan programı düzenlendi.Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl teşkilatının çalışmalarıyla 20 Ocak 1990’da Sovyet Ordusu tarafından yapılan katliam anısına ‘Ağlayan Karanfiller Azerbaycan’ programı düzenledi.

MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 20 Ocak 1990 katliamı anısına Ağlayan Karanfiller Azerbaycan programı düzenlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl teşkilatının çalışmalarıyla 20 Ocak 1990’da Sovyet Ordusu tarafından yapılan katliam anısına ‘Ağlayan Karanfiller Azerbaycan’ programı düzenledi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilat üyeleri, Sur İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, Dicle Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Azerbaycan’ın tarihinde hem üzüntü veren hem her hatırlandığında özgürlüğe doğru sönmeyecek meşalenin kıvılcımını gerçekleştiren 20 Ocak şehitlerini anmak için bir arada olduklarını ifade etti. Vali Güzeloğlu, “Sözlerimin başında özgürlükleri için vatanları için toprakları için dinleri için ve değerleri için tanka topa silaha karşı savunmasız olarak meydanları dolduran ve maalesef hiçbir suçu olmamasına rağmen bu değerler uğruna Sovyet Kızıl Ordusunun katliamına konu olarak hayatına veda eden ve bugün manevi olarak aramızda olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Ruhları şad makamları cennet olsun. Biraz önce çok genç yaşta Kur’an-ı Kerim’i mizi bizlere ayet-i kerimeleri ile sunan o küçük hocamızın okuduğu ayet-i kerimenin tecellisi de odur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler onlar Şehitlik gibi en yüce makamın temsilcisi ve taşıyıcısıdırlar” dedi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, ise 20 Ocak 1990’da ve sonrasında yaşananları anlattı. Kars Başkonsoluğunun hizmet alanına Diyarbakır’ın da girdiğini belirten Guluyev, Azerbaycan ve Diyarbakır arasında önemli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Program şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilmesi ve katliamın kum sanatı ile anlatılmasıyla sona erdi.

MHP Diyarbakır il teşkilatı, Azerbaycan şehitlerini unutmadı

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