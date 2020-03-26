YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan yoksul ailelere 500 torba un dağıttı.MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç vatandaşlara 500 torba 25 kilogramlık un dağıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan yoksul ailelere 500 torba un dağıttı.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç vatandaşlara 500 torba 25 kilogramlık un dağıttı. Türkiye ve Diyarbakır’da virüsün yayılmaması için devletin ciddi tedbirler aldığını belirten Kayaalp, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kayaalp, “Çin’de başlayıp bütün dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla ilgili ülkemiz çok zor günler yaşamakta. Bu zor günlerde yine yoksul, işsiz kalan, evine ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan insanlarımızın tamamına devletimiz yardımcı oluyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı olarak elimizden geldiği kadar, yoksul ve ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün ilk olarak 500 torba 25 kilogramlık un dağıtmaya başladık. İnşallah kapı kapı dolaşacağız, ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Bütün iş adamlarımız, ekonomik durumu iyi olan insanlarımızdan isteğimiz budur. Zor günleri atlatacağız ama bizim birlikteliğimiz, desteğimiz ve yardımımız böyle zor günlerde görünecektir. Millet olarak zor zamanlar yaşıyoruz, yoksul ve ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkalım, kimseyi ekmeksiz ve aç bırakmayalım. Çok önemli bir konu evde kalınması, Cumhurbaşkanımız ve bütün yetkililer sürekli çağrı yapıyor, ‘Evde kalın, sağlıklı, huzurlu mutlu ve hayatta kalın’ bu çok önemli. Evde kalmak gerekiyor bu zor günleri atlatıncaya kadar evimizde mümkün oldukça çıkmayalım" dedi.
Kayaalp ve beraberindeki partililer, daha sonra belirlenen adreslere yardımları dağıtmaya devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:30
İkindi
15:59
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

İlginizi Çekebilir

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Bilgi Evi futbol turnuvası sona erdi

Bilgi Evi futbol turnuvası sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.