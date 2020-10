MHP Edremit Kongresi’nde Halil Görmen güven tazeledi

Balıkesir’in Edremit İlçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı’na; Merkez Disiplin Kurulu’ndan Kadir Çitil, Divan Katipliğine Merkez Yürütme Kurulu’ndan Muhammet Tekin, divan üyelerine de Merkez Yürütme Kurulu’ndan Fatma Savran, MHP Balıkesir İl yönetiminden Nuri Özcan ve MHP Edremit İlçe Yönetiminden Kübra Karagöz getirildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından; faaliyet, denetim ve mali raporlar okunarak, genel kurul toplantısına katılanlarca kabul edildi.

MHP Edremit İlçe Kongresine MHP MDK Üyesi Kadir Çitil, MYK Üyesi Muhammet Tekin, MYK Üyesi Fatma Savran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Eski Belediye Başkanlarından Tuncay Kılıç, Osman Kılıç, MHP İlçe Başkanları, MHP Balıkesir İl Yönetimi AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve MHP’ye gönül vermişler katıldı.

Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen bir konuşma yaptı.

Başkan Görmen yaptığı konuşmasında ,“Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşundan bu güne kadar Türk birliğinin ve Türk varlığının teminatı olmuş, Türk Devleti’nin bekasının gerektirdiği her türlü fedakârlığa katlanmıştır ve katlanmaya da devam etmektedir. Bu fedakârlığı yerine getirebilmenin altında yatan en büyük etken ise Türklük davasına ve Ülkücü dünya görüşüne gönül veren, ülkü sevdalıları arasındaki parçalanamaz gönül bağı ve birlikteliktir. Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin, devlet adamlığına, sağduyusuna, tecrübesine, ilkeli ve dürüst siyasetine, bilgisine, ülkemizin ve partimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Yarım asırdır üzerine titrediğimiz, şehitler verdiğimiz Milliyetçi Ülkücü Hareketin, Lideri Devlet Bahçeli’nin ’İstiklal için dirlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacak’ özdeyişi ile liderimizin yolundan bir an bile şaşmama anlayışı ve felsefesi ile Edremit İlçe Teşkilatını bir dönem daha yönetmeye talip olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Çok şükür bizler, yüksek idealler uğruna birleşmiş bir topluluğu oluşturuyoruz. Bu çerçevede yolumuzun dikenli olduğunu, bu salondaki herkes biliyor. Bizler de bu yolda hayırlı bir iş yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. 13. Olağan Kongremizin vatanımıza, milletimize ve Edremitimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla kana kadardır. Mücadelemiz Milliyetçi Türkiye, Turana kadardır. Bunun için gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alırız. Bu asil kan ki, asırlardır bu coğrafyayı vatan yapmıştır. Bu asil kanı taşıyan milletimiz canı pahasına vatanı korumuş, bugünümüzün mimarı olmuştur. Bugün burada birlikteliğe bir kez daha şahit olmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumun dikkate aldığımızda tesis etmeye çalıştığımız birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu gerçeği gözlerimizin önünde durmaktadır. Bugün bu konuşmayı yaptığımız özgür ve bağımsız bir vatan mirasını bizlere bırakan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş Beyefendiye ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye minnet ve saygılarımı arz ediyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene “ dedi.

Covid 19 pandemisi ile ilgili önlemlere harfiyen riayet edildiği gözlenen kongrede, İlçe Başkanı Halil Görmen’in konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Yeni Yönetim belirlendi. Yapılan oylamada yönetim; Başkan Halil Görmen, Yönetim Kurulu Asil Üyeler Sezai Ergen, Hidayet Sercan, Mustafa İnci, Hüseyin Gürel, Mustafa Gürfidan, Aydın Onur, Semih Uysal, Pınar Oktay, Yavuz Kemal Çelik, Yavuz Çağman, Hacer Kübra Karagöz, Halil Karataş, Feridun Varol, Hasan Çolak, Ali Zeki Peker, Gökhan Selcan, Ali Özyanık, Seçkin Gökçeyiz, Yedek Üyeler, Fehmi Ergen, Murat Atıcı, Eyüp Yaşer, Cenk Barışcıoğlu, Gökhan Takyezsizoğlu, Yusuf Çetin, Mustafa Tokgöz, İbrahim Günardı, Yunuscan Kaçıcı, Enes Genç, İlhan Yakupoğlu, Hüseyin Solmaz, Kahraman Can, Mehmet İrfan Arslan, Gülay Balya, Ömer İsak, Nihat Gezergiç, Saim Gürkan Çetin isimlerinden oluştu.

İl Delegeleri ise, Halil Görmen, Arif Emre Karakaş, Mustafa İnci, Halil Karataş, Yavuz Çağman, Feridun Varol, İbrahim Günardı, Sezai Ergen, Yunuscan Kaçıcı, Rasim Çağlar, Ömer İsak, Belgin Sercan, Ayşe Özakbak, Nihat Gezergiç, Ahmet Kabaklı, Birol Uzunca, Nevzat Ergün, Aziz Aydoğan, Hayati Uysal, Katip İsak, Şener Yağlı, Mustafa Alparslan, Şenol Yılmaz, Şener Demir, Fehmi Ergen, Muhsine Özyurt, Selim Kara, Murat Korkmaz, Süleyman Altıntaş, Salih Acar, Barış Kurt, Feyzi Gezergiç, İlhan Barut, Meral Özbey, Ali Şahintürk, Birol Durmaz, Gökhan Selcan, Hüseyin Solmaz, Sedattin Kaçıcı, Tuncay Karagöz, Suat Dilber, Yalçın Yöndem, Melehat Atıcı, İbrahim Akçil, Atilla Ok, Cafer Baylan, Coşkun Çelik, Ali Yavan, Eyüp Aycibin, Ali Deniz, Ercan Dalyan, Saim Gürkan Çetin, Harun Pekçetin, Kadir Aktürk, Feyzullah Sungur, Erdinç Sürül, Mahir Aytaç, Cevat Öner, Yücel Güler, Aytekin Ceylan, İsmail Arıcı isimlerinden oluştu.