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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.12.2020 14:26 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş herkesin birer engelli adayı olduğunu ve farkındalığın insanlık vazifesi olduğuna işaret etti.Engelli vatandaşların bütün zorluklarla başa çıkarak ayakta durmaya çalıştıklarının bilincinde olduklarını ve onları her an iyi anlamaya çalışıp destek olunması gerektiğine işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Her insan birer engelli adayıdır.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş herkesin birer engelli adayı olduğunu ve farkındalığın insanlık vazifesi olduğuna işaret etti.
Engelli vatandaşların bütün zorluklarla başa çıkarak ayakta durmaya çalıştıklarının bilincinde olduklarını ve onları her an iyi anlamaya çalışıp destek olunması gerektiğine işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Her insan birer engelli adayıdır. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı unsurları göz ardı etmemeliyiz. Pozitif ayrıcalıklarla destek olmamız gereken engelli kardeşlerimiz için ne yaparsak yapalım az kalacaktır. Hizmet sunum mekanizmalarının uygun hale getirilmesiyle ihtiyaçlarının çözümünü etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu özel günlerinde engelli vatandaşlarımızın her an yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum ve hayatın onlara kolaylıklar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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