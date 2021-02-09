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MHP esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

09.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Erzurum esnafının yanında duran ve her an çözüm odaklı ziyaretlerini sürdüren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş durmak bilmiyor.

Erzurum esnafının yanında duran ve her an çözüm odaklı ziyaretlerini sürdüren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş durmak bilmiyor. Naim Karataş başkanlığında esnaf ziyaretlerini sürdüren MHP il teşkilatı sorunları çözmek için de girişimlerini sürdürüyorlar.
Çalışkan teşkilatı ve durmak bilmeyen enerjisiyle her an Erzurum esnafının yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş soluksuz ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve geldiği günden beri ilçe teşkilatlarıyla koordineli çalışmayı zirveye taşıyan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ile birlikte Erzurum iş merkezi ve Pelit Meydanı esnafını ziyaret etti. İl ve ilçe yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Karataş, “Esnafımızın bu zor döneminde yanlarında olup ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşayan esnaflarımız için gerekli adımlar devlet yetkililerimiz tarafından atılıyor. Biz her daim olduğu gibi bu süreçte de esnafımızın yanındayız. Söz konusu sorunlarını dinleyip gerekli mercilere iletmeye devam edeceğiz” dedi. Esnaf ile sohbet eden Başkan Karataş, pandemi önlemlerine uyulması konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Esnaftan mesafe, maske ve temizlik konusunda daha hassas davranmalarını istedi. Taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç diledi.
“Esnafımız müsterih olsun”
Ziyaretler kapsamında yerel esnafın sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Karataş, “Bu zor süreç elbette geçecektir ve hayat normale dönecektir. Bunun için atılan adımlarım her zaman arkasında olacağız ve sorunları daha iyi nasıl çözebiliriz diye esnaf kardeşlerimizle temas halinde olmayı sürdüreceğiz. Biz üzerimize düşen görevi layığıyla yerine getirmek zorundayız. Bu kapsamda esnaflarımızın sorunlarını not ederek gerekli noktalara çözülmesi için iletiyoruz. Esnaf kardeşlerimizin sorunların çözülmesi hususunda müsterih olmalarını istiyoruz. Devletimizin bütün imkanları bu süreçte milletimizin hizmetinde olmuştur ve olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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