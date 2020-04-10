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MHP Gaziantep Kadın Kolları’ndan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de yeni tip korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" mesajıyla başlattığı yardım kampanyasına MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığından destek geldi.MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, El Emeği Rölyef Tablo Tasımlarını Cumhurbaşkanlığı’na bağış desteği vermek üzere satışa sundu.Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun bir milli mücadele meselesi olduğuna değinerek, “El emeği, göz nuru Rölyef Tablolardan elde edilen gelir Cumhurbaşkanlığı Milli Dayanışma kampanyasına destek olarak gönderilecek.

MHP Gaziantep Kadın Kolları’ndan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek

Türkiye’de yeni tip korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" mesajıyla başlattığı yardım kampanyasına MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığından destek geldi.
MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, El Emeği Rölyef Tablo Tasımlarını Cumhurbaşkanlığı’na bağış desteği vermek üzere satışa sundu.
Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun bir milli mücadele meselesi olduğuna değinerek, “El emeği, göz nuru Rölyef Tablolardan elde edilen gelir Cumhurbaşkanlığı Milli Dayanışma kampanyasına destek olarak gönderilecek. Her zaman olduğu gibi bugünde biz kadınlara çok iş düşüyor. Elimizde olanı paylaşma zamanı. Biz çok daha kötü günler yaşadık. Bugün insanlık bir virüs ile sınav veriyor. Zor günler geçiriyoruz. Türkiye bu süreci birlik beraberlik ve dayanışma ile atlatacaktır. Bu süreçte hepimiz evde kalarak sürece ayrıca büyük katkı sunacağız. Başta kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığı için evdekal Türkiye diyorum ve herkesi sağduyuya davet ediyorum. Kendi sağlığını toplum sağlığı uğruna hiçe sayan, görevlerinin başındaki Sağlık Çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim güzel günlere kavuşturmak nasip etsin. Satışa Çıkan tablolar: MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Facebook sayfasından satışa sunuldu. Sizde destek olmak istiyorsanız sayfamızı ziyaret edebilirsiniz” dedi.

MHP Gaziantep Kadın Kolları’ndan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek

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