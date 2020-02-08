MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: "Derdimiz bekanın müdafaasıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "MHP olarak bizim derdimiz bekadır, bekanın müdafaasıdır." dedi.

Ayhan, partisinin kuruluşunun 51'nci yılı dolayısıyla kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, MHP'nin yarım asırlık bir dava olduğuna işaret etti.

Türk milliyetçiliğinin temelinde bir medeniyet davası bulunduğunu vurgulayan Ayhan, "Türk milletine duyulan milliyetçiliğin temelinde saygı, sevgi de var. Değişim kaçınılmazdır. Dünkü gibi, kurulduğumuz günkü gibi değil. Onların hizmetleri takdire şayan ama değişime de başkalaşmadan uyum sağlayacağız." diye konuştu.

MHP olarak Türk milletinin birliğini ve beraberliğini ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Karanlık gecelerde ışık olmak için bu davada insanlar çırpındı. MHP olarak bizim derdimiz bekadır, bekanın müdafaasıdır. Bu, Metehan'dan Alpaslan'a gelen bir vasiyettir. Bu bir nöbettir, nesilden nesile geliyor. Bu davanın lince uğradığı zamanlar da oldu. Sistem krizinin rejim krizine dönüşmesini engelledik. MHP olarak misyonumuz ve vizyonumuz lider ülke Türkiye, müreffeh, refah bir Türk milletidir. MHP 50 yıllık politik bir tecrübedir. Binlerce yıllık devlet kültürünün bir devamıdır aynı zamanda. Türk milletinin bir siyasi kurumudur. Bu nedenle sistemle ilgili düşüncelerimizi her zaman ortaya koyduk, koyarız. Türkiye'yi uçurumun kenarından MHP alır."