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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: "Derdimiz bekanın müdafaasıdır"

ÇANKIRI HABERLERİ  | 08.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan: "Derdimiz bekanın müdafaasıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "MHP olarak bizim derdimiz bekadır, bekanın müdafaasıdır." dedi.

Ayhan, partisinin kuruluşunun 51'nci yılı dolayısıyla kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, MHP'nin yarım asırlık bir dava olduğuna işaret etti.

Türk milliyetçiliğinin temelinde bir medeniyet davası bulunduğunu vurgulayan Ayhan, "Türk milletine duyulan milliyetçiliğin temelinde saygı, sevgi de var. Değişim kaçınılmazdır. Dünkü gibi, kurulduğumuz günkü gibi değil. Onların hizmetleri takdire şayan ama değişime de başkalaşmadan uyum sağlayacağız." diye konuştu.

MHP olarak Türk milletinin birliğini ve beraberliğini ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Karanlık gecelerde ışık olmak için bu davada insanlar çırpındı. MHP olarak bizim derdimiz bekadır, bekanın müdafaasıdır. Bu, Metehan'dan Alpaslan'a gelen bir vasiyettir. Bu bir nöbettir, nesilden nesile geliyor. Bu davanın lince uğradığı zamanlar da oldu. Sistem krizinin rejim krizine dönüşmesini engelledik. MHP olarak misyonumuz ve vizyonumuz lider ülke Türkiye, müreffeh, refah bir Türk milletidir. MHP 50 yıllık politik bir tecrübedir. Binlerce yıllık devlet kültürünün bir devamıdır aynı zamanda. Türk milletinin bir siyasi kurumudur. Bu nedenle sistemle ilgili düşüncelerimizi her zaman ortaya koyduk, koyarız. Türkiye'yi uçurumun kenarından MHP alır."

Teşkilatlarının tehlikeli süreçlerin bertaraf edilmesinde çok etkili olduğunu anlatan Ayhan, karar alıcı rol üstlenildiğini, zaman zaman siyasetin tıkandığında uzlaşmacı bir rol oynadıklarını söyledi.

Türkiye'nin ayağındaki prangalarda kurtulması gerektiğini dile getiren Ayhan, MHP'nin düne kadar ne söylediyse söylediklerinin tamamının arkasında olduğunu ifade etti.

MHP'ye devamlı yüklenildiğini aktaran Ayhan, "MHP görevinin bilinci içerisinde. Milletin verdiği destekle, desteğin çok üzerinde siyasete, ülkenin geleceğine katkı sağlıyor. Bu, gerçekten önemli. Etrafımıza baktığımızda, sınırımızda problem, yakınımızda problem, ülkenin siyasetinde problem, hala eski düzeni devam ettirmek isteyenlerle problem. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli liderliğinde bütün bu krizlerden, problemlerden Türkiye'nin çekip alınması, bekaya, ileriye bakacak şekilde yeniden tasarlanması için bütün gücüyle çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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