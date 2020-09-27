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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Kars'ta konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Kars'ta konuştu:

KARS HABERLERİ  | 27.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

"Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset PKK ve FETÖ üzerinden enfekte ediliyor, zehirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, Türk siyasetinin Türkiye düşmanları tarafından zehirlenmesine müsaade etmemektir" - "CHP başka siyasi partilerin oluşması açısından milletvekilleri veriyor. Şimdi iki tane daha kuruldu, yakında başkaları da kurulur. 20-20 verdiği takdirde CHPde milletvekili kalmaz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "CHP başka siyasi partilerin oluşması açısından milletvekilleri veriyor. Şimdi iki tane daha kuruldu, yakında başkaları da kurulur. 20-20 verdiği takdirde CHPde milletvekili kalmaz" dedi.

Kars Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen partisinin il kongresinde konuşan Ayhan, dünyadaki gelişmelerle alakalı uyanık olunması gerektiğini, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için MHP'nin dimdik ayakta ve güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine sahip çıkma gayretinde olduğunu belirtti.

Ayhan, tüm dünyanın koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini dile getirerek, "Dünya ortalığı kasıp kavuran, 100 yılda bir meydana gelen bir hastalıkla, virüsle baş etmeye çalışıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, liberal sağlık sistemine sahip ülkeler belayla baş etmekten aciz durumdalar." diye konuştu.

CHP'nin bazı siyasi partilere milletvekili göndermesini eleştiren Ayhan, şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset PKK ve FETÖ üzerinden enfekte ediliyor, zehirleniyor. Bazen zarf atıyorlar, bazen de başka şey yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, Türk siyasetinin Türkiye düşmanları tarafından zehirlenmesine müsaade etmemektir. CHP başka siyasi partilerin oluşması açısından milletvekilleri veriyor. Şimdi iki tane daha kuruldu, yakında başkaları da kurulur. 20-20 verdiği takdirde CHP'de milletvekili kalmaz. Bu milletvekilleri ağlayarak, isteyerek gider ama gidiş şekillerini şarta bağlamak lazım. Bunlar kurayla mı, genel başkanın talimatıyla mı, rotasyonla mı gidecek? Nasıl gidecek. Kendine güvenmeyen bir siyasi parti olur mu? İç kanama geçiriyorlar. Dolayısıyla meydana gelen olaylara baktığımızda bunları dikkate alarak politikalar geliştirmek lazım."

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile bazı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kongrede, mevcut İl Başkanı Tolga Adıgüzel tek aday oldu.

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