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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Hüyük'te "Adım Adım 2023" programına katıldı

18.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Hüyük'te "Adım Adım 2023" programına katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Hüyük ilçesinde "Adım Adım 2023" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Hüyük Belediyesinin toplantı salonunda düzenlenen programda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayet odaklarından arındırıldığını ifade eden Kalaycı, "Bölgesel ve küresel ölçekte, her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, 'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkılmıştır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile Türk cihan hakimiyeti ülküsünün tohumunun yeniden atıldığını vurgulayan Kalaycı, "İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak. 21. yüzyıl Allah'ın izniyle Türk asrı olacak. Geleceğin muhteşem ve müreffeh günlerine inanıyorum ki Cumhur İttifakı ile ulaşılacak." dedi.

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