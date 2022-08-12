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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Çorum'da "Adım Adım 2023" programına katıldı:

12.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2023, gerçekten ülkenin geleceği. 2023'te eğer farklı bir şey olursa bugüne kadar elde edilen kazanımlar tamamen gidecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi bu ülkenin sigortası ve bekasının garantisidir"

ÇORUM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "2023, gerçekten ülkenin geleceği. 2023'te eğer farklı bir şey olursa bugüne kadar elde edilen kazanımlar tamamen gidecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkenin sigortası ve bekasının garantisidir." dedi.

Karakaya, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatım ve Aydınlanma Programı" kapsamında Çorum'un Laçin ilçesindeki bir kıraathanede partilileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'yi taramak ve vatandaşlara ulaşmak amacıyla başlatılan bölge ve il toplantılarını tamamladıklarını, ilçe ziyaretlerinin de bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Ekonomideki sorunların temelinde Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin yer aldığını belirten Karakaya, "Bugün TBMM'de PKK'nın kolu, uzantısı olan bir siyasi partinin temsilcileri çıkıp ekonomi konuşabiliyor. 'Millet işsiz, millet aç, çiftçinin durumu kötü.' diyebiliyor ama bir Allah'ın kulu da demiyor ki 'Be şerefsizler, 40 yıldır siz bu teröre destek veriyorsunuz. Bu millet dişinden, tırnağından artırıyor, canını veriyor, bir de sizinle, PKK ile mücadele etmek için trilyon dolarlar harcıyor. Hükümetin yetkili ağızları, 40 yılda PKK terör örgütüyle mücadelede ve onların ekonomiye verdiği zararlar toplandığında 2 trilyon dolardan bahsediyorlar." dedi.

Terör örgütlerine karşı Suriye'de de operasyonların sürdürdüğünü hatırlatan Karakaya, Türkiye'nin terörle mücadeleye bütçe ayırmak zorunda kalmasa bugün hiç dış borcunun olmayacağını vurguladı. Karakaya, terör örgütü FETÖ'nün de Türkiye'nin ekonomisine çok zarar verdiğinin altını çizdi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Millet İttifakı'nın ise adayının belli olmadığını aktaran Karakaya, "Bu pazar seçime gidilse PKK'nın yandaşları, HDP'liler, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı denildiğinde kimin yanında yer alır? Millet İttifakı diyenler Allah rızası için el kaldırsın. Bunu sokakta kime sorsak, açık ve net. Kılıçdaroğlu, 'yeniden açılım yapacağım' diyor. FETÖ'cüler kimin yanında yer alır? Bizim ekonomik olarak sıkıntımız ne? Terör belalarından kurtulmak. Ekonomi için de huzur için de bu gerekli." diye konuştu.

Karakaya, yeni dünya düzeni kurulma sürecinin devam ettiğini, Türkiye'nin Suriye'de operasyonlar yaparak, Abdulhamit Han Sondaj Gemisi'ni Akdeniz'e göndererek "Dünya düzeninin içinde ben de varım." dediğini kaydetti.

Dünyanın ve Türkiye'nin aks değiştirdiğine dikkati çeken Karakaya, şöyle devam etti:

"Türkiye üretime gidiyor, Türkiye'nin önü açık ama bir aks değiştiriyor. Dünya aks değiştiriyor. Şuradan başka yola geçerken bir araba ister istemez sallanır, biraz yavaşlarsın, dikkatli geçersin. Sonra da otobana çıkacaksın. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla şuan ki süreç Türkiye'yi üretime sevk eden bir yapı. Her şey güllük gülistanlık demiyoruz, olması da mümkün değil ama iyiye gidiyor. Dünya düzeni içinde Türkiye söz sahibi olma derdinde. Onun mücadelesini veriyor."

2023'ün Türkiye açısından çok önemli olduğunun altını çizen Karakaya, "2023, gerçekten ülkenin geleceği. 2023'te eğer farklı bir şey olursa, bugüne kadar elde edilen kazanımlar tamamen gidecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortası ve bekasının garantisidir. Bu kadar net söylüyorum. O gün, 15 Temmuz'da Türkiye'nin içine düştüğü sıkıntıda, Sayın Genel Başkan'ımız 'Evet biz bu arabayı buradan çıkarırız ama bu araba bu motorla yol almaz, önce bunun motorunu değiştireceğiz.' dedi. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu gerekçe ile değiştirilmiş bir sistemdir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı 2018'den beri Türkiye'de en az 3 defa hükümet gider gelirdi. Gelir miydi onu da bilemiyorum. Hükümetler kurulamıyordu." ifadelerini kullandı.

Altılı masada Türkiye'nin eski sisteme döndürülmesinin konuşulduğunu hatırlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Dönmek mümkün değil. Böyle bir şey yok, niye kandırıyorsunuz milleti. Altı koalisyonlu, artı birileri var. İçişleri politikasında, güvenlik politikasında be Meral Akşener, acaba CHP ile bir anlaşman var mı? CHP'nin HDP ile söylediklerini kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan böyle bir şeye geldiğinde bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Biriniz diyecek ki 'Suriye'de asker kalsın.', öbürü diyecek ki 'Çıksın.' Biri diyecek ki 'PKK ile mücadeleye devam.', öbürü diyecek ki 'Biraz ara verelim ya da yapmayalım.' Özellikle aday belirlemiyorlar ki kamuoyu aday tartışıyor. Aday belirlenince ne olacak? CHP'nin söylediği ortada. HDP bunların yanında. HDP olmasa nasıl kazanacaksınız? Terörün, PKK'nın kökünü kazıyacağız diyebilirler mi, derlerse kazanabilirler mi? Kendi partilerinin içlerinde dahi fikir konusunda birbirlerine yakın değiller."

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