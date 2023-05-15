MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehirli seçmene teşekkür etti

MHP İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Kılıç, Nevşehir halkının kendisine 14 Mayıs Anneler Günü'ne özel hediye sunduğunu söyledi.

Kılıç, "Çok çalıştık, hiç durmadık. İnşallah bundan sonra da milletvekili sayısını ikiye, üçe çıkaracağız. Belediye başkanlarımızın sayısını artıracağız. Her zaman halkımızın derdiyle dertleneceğiz. Nevşehir'in ve Nevşehirlinin sorunlarını tek tek halledeceğiz. Sözümüz söz." diye konuştu.

Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kırıkkale ve Kayseri'de MHP ile AK Parti'liler araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

