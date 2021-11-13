YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Aksaray Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Aksaray Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti:

13.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(İYİ Parti Milletvekili Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesi) Milletvekili sıfatı taşıyan bir zatın, bir şehit yakınına, hangi gerekçeyle olursa olsun en galiz ifadelerle hakarette bulunması hiçbir suretle unutulmayacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Milletvekili sıfatı taşıyan bir zatın, bir şehit yakınına, hangi gerekçeyle olursa olsun en galiz ifadelerle hakarette bulunması hiçbir suretle unutulmayacaktır. Büyük bir rezillik ve rezalettir." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programına katılmak üzere Aksaray'a gelen Özdemir, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ'ı ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Özdemir, "Normalleşme dönemi yavaş yavaş başlıyor. Açılmayla beraber milli birlik ve beraberlik duygularını daha da çok hissedeceğiz. Gücü ve dayanağı sadece birbirimizden alacağız, azim ve kararlılıkla ülkemizi daha iyi yerlere getireceğimiz bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de birileri siyasi bazı hesaplar yapıyor"

Özdemir, şehitlerin ve gazilerin ailelerinin bu millete emanet olduğunu dile getirdi.

Şehitler kervanının Türk milleti var olduğu günden bu yana devam ettiğini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Milletvekili sıfatı taşıyan bir zatın bir şehit yakınına, hangi gerekçeyle olursa olsun en galiz ifadelerle hakarette bulunması hiçbir suretle unutulmayacaktır. Büyük bir rezillik ve rezalettir. Bu tavırda bulunanların kişilik itibarıyla nasıl bir yapıya sahip olduklarını tüm milletimizi gördü. Türkiye'de birileri siyasi bazı hesaplar yapıyor. ABD'deki seçimlerden sonra, oralarda birilerinin 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz.' ifadelerinden sonra kendince piyasaya çıkıp iki dükkan partisi haline gelip, akabinde de terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yi meşru gördüklerini söylediler. Takip eden zamanlarda 'burası bilmem ne toprağı' diyerek farklı bir coğrafi tanım yapanlara ses çıkarmadılar. Hemen ardından şehidimizin aziz hatıralarına hakaret ve küfürler ettiler. Zillet gerçeği işte tam da budur. Cumhur İttifakı da MHP de işte bu zilletin karşısında, Türkiye'nin yanında, Türk milletiyle omuz omuza ezanı dindirmemek, bayrağı indirmemek, vatanı böldürmemek kararlılığındadır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıAksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:33
İkindi
15:16
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Aksaray Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Arif Meydan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Kaymak Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Mehmet Sevgi Eczanesi
Eskil
Cıhan Eczanesi
Gulagac
Eylül Eczanesi
Sultanhani
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.