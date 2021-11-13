MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Aksaray Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Milletvekili sıfatı taşıyan bir zatın, bir şehit yakınına, hangi gerekçeyle olursa olsun en galiz ifadelerle hakarette bulunması hiçbir suretle unutulmayacaktır. Büyük bir rezillik ve rezalettir." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programına katılmak üzere Aksaray'a gelen Özdemir, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ'ı ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Özdemir, "Normalleşme dönemi yavaş yavaş başlıyor. Açılmayla beraber milli birlik ve beraberlik duygularını daha da çok hissedeceğiz. Gücü ve dayanağı sadece birbirimizden alacağız, azim ve kararlılıkla ülkemizi daha iyi yerlere getireceğimiz bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de birileri siyasi bazı hesaplar yapıyor"

Özdemir, şehitlerin ve gazilerin ailelerinin bu millete emanet olduğunu dile getirdi.

Şehitler kervanının Türk milleti var olduğu günden bu yana devam ettiğini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Milletvekili sıfatı taşıyan bir zatın bir şehit yakınına, hangi gerekçeyle olursa olsun en galiz ifadelerle hakarette bulunması hiçbir suretle unutulmayacaktır. Büyük bir rezillik ve rezalettir. Bu tavırda bulunanların kişilik itibarıyla nasıl bir yapıya sahip olduklarını tüm milletimizi gördü. Türkiye'de birileri siyasi bazı hesaplar yapıyor. ABD'deki seçimlerden sonra, oralarda birilerinin 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz.' ifadelerinden sonra kendince piyasaya çıkıp iki dükkan partisi haline gelip, akabinde de terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yi meşru gördüklerini söylediler. Takip eden zamanlarda 'burası bilmem ne toprağı' diyerek farklı bir coğrafi tanım yapanlara ses çıkarmadılar. Hemen ardından şehidimizin aziz hatıralarına hakaret ve küfürler ettiler. Zillet gerçeği işte tam da budur. Cumhur İttifakı da MHP de işte bu zilletin karşısında, Türkiye'nin yanında, Türk milletiyle omuz omuza ezanı dindirmemek, bayrağı indirmemek, vatanı böldürmemek kararlılığındadır."

