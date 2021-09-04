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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Afyonkarahisar İstişare Toplantısı'nda konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Afyonkarahisar İstişare Toplantısı'nda konuştu:

04.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Anayasa Mahkemesi, kapatma davasını milletimizin bekası bağlamında sonuçlandırmadığı takdirde HDP ile PKK arasındaki iltisağı onaylamış ve bölücülüğü resmen aklamış olacaktır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Anayasa Mahkemesinin, kapatma davasını milletin bekası bağlamında sonuçlandırmadığı takdirde HDP ile PKK arasındaki iltisağı onaylamış ve bölücülüğü resmen aklamış olacağını söyledi.

Yalçın, partisinin Afyonkarahisar İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP'nin, Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğunu ve bu işlevini inkar etmediğini belirtti.

MHP'nin uzun zaman bu ihanet kulübünün kapatılması için çaba gösterdiğini ve sonunda Anayasa Mahkemesinde HDP için kapatma davası açıldığını anlatan Yalçın, "Anayasa Mahkemesi, kapatma davasını milletimizin bekası bağlamında sonuçlandırmadığı takdirde HDP ile PKK arasındaki iltisağı onaylamış ve bölücülüğü resmen aklamış olacaktır. Anayasa Mahkemesi, HDPKK'yı temize çıkaran mahkeme olarak tarihe geçecektir. O zaman, HDP'nin bölücü bir parti, PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğu tezi savunulamayacaktır. PKK, fiilen meşru bir örgüt gibi algılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin hayati çıkarlarını ve egemenlik haklarını gözetmeyen hukuki karar ve içtihatların, adaleti iğdiş etmekten, bölücülük ateşine odun atmaktan başka sonuç vermeyeceğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birlik ve dirliği, devletimizin bekası aleyhine karar veren mahkeme, meşruiyetini yitirir. Bu noktada MHP, milletimizin birlik ve beraberliğine, egemenlik haklarına yönelen gerek siyasi gerekse siyaset dışı her türlü tutum ve davranışın, her türlü girişimin, her türlü karar ve tasarrufun şiddetle karşısında duracaktır. Türkiye'nin, 21. yüzyıl ve sonrası için önünde çok büyük küresel hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, öncelikle terörü sonsuza kadar tarihe gömmekten ve terör üreten partileri kapatarak Türkiye'nin gündeminden çıkarmaktan geçmektedir."

Yalçın, Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok yerde teröristlerce çıkarılan yangınlar dolayısıyla "Help Turkey" naraları atarak Türkiye'yi rezil etme yarışına girenlerin aynı çevreler olduğunu dile getirdi.

Bir kaos durumunda yardım istenecek, dayanılacak tek güç ve iradenin milletin bizzat kendisi olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Marksistlerin yuvası, terör militanlarının hamisi işlevini üstlenen CHP ile hempalarının Türk milletine mensubiyet şuuru ve aidiyet hissi yok olmuştur. HDP'yi aklayıp masum göstermeye çalışan CHP ve öteki zillet sözcülerinin dilleri, evlatlarını bu kanlı terör acentesinin elinden kurtarmaya çalışan ailelerin göğe yükselen feryadı ve cesur protesto gösterileri karşısında lal olmaktadır. CHP ve yancıları, anaların babaların sesine kulaklarını tıkamıştır."

MHP'nin, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen harici ve dahili planları boşa çıkarmak için belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, "Güçlü siyaset, lider Türkiye, hedef 2023" sloganıyla 2023 seçimleri ve sonrasına şimdiden hazırlandığını aktaran Yalçın, "Bundan sonra 9 ilimizde düzenlenecek istişare toplantılarının gayesi, söz konusu slogan çerçevesindeki çalışmaları hızlandırmaktır." dedi.

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