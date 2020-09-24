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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter gündemi değerlendirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yönter, "Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde oynanan oyunlara muhasıl odakların yaptıklarına biz hem dikkatli yaklaşıyor hem de yeri zamanı geldiğinde bu oyunlarını, senaryolarını, hesaplarını başlarına geçirmek için fırsat kolluyoruz" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yarın gerçekleştirilecek olan MHP Eskişehir İl Kongresini takip etmek için Eskişehir’e geldi. Burada düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yönter, "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğini tayin edecek. İstiklalini ve istikbalini hem pekiştirip hem perçinleyecek ruha sahiptir. Genel Başkanımızla Cumhurbaşkanımız Türkiye’mizin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır. Cumhur İttifakı şu anda Türkiye’nin de yegâne güvencesidir. Hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir dış mihrak Türkiye üzerinde hesap yapmaya kalkışmamalı. Hesap yapanların hesabını bozarız. Cumhur İttifakı tarih kadar güçlü, Cumhur İttifakı millet iradesi kadar güçlü, Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğdu ve iradesini yansıtıyor. Akdeniz’de oynanan oyunlara, Suriye’de oynayan oyunlara, Irak’ın kuzeyinde oynanan oyunlara muhasıl odakların yaptıklarına biz hem dikkatli yaklaşıyor hem de yeri zamanı geldiğinde bu oyunlarını, senaryolarını, hesaplarını başlarına geçirmek için fırsat kolluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütün, Türk milleti hiçbir müstecirin karşısında eğilmeyecek. Cumhur İttifakı da bu şuurla, bu ruhla ülkesine, milletine, bayrağına, vatanına sonuna kadar da sahip çıkacak" diye konuştu.
Öte yandan yarın saat 11.00’de Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan MHP Eskişehir İl Kongresi hakkında da konuşan Yönter, kongrenin başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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