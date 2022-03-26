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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Kadıköy Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Kadıköy Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu:

26.03.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi bir felaket tüneline sokmak istiyor çünkü aldığı talimat bu. Kılıçdaroğlu ve zillet cephesinin şu anda sufle aldığı, talimat aldığı, kuryelik yaptığı, taşeronluk yaptığı çevreler, bağımsız bir Türk milleti, bağımsız bir Türkiye bu coğrafyada istemiyorlar"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bir felaket tüneline sokmak istiyor çünkü aldığı talimat bu. Kılıçdaroğlu ve zillet cephesinin şu anda sufle aldığı, talimat aldığı, kuryelik yaptığı, taşeronluk yaptığı çevreler, bağımsız bir Türk milleti, bağımsız bir Türkiye bu coğrafyada istemiyorlar." dedi.

Partisince, Kadıköy'de TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katılan Yönter, bu toplantıda CHP'nin bugünkü zihniyetini konuşacaklarını söyledi. "Bizim huzurumuz ülkemizin, milletimizin huzuru ile birebir yakından ilgili. Biz dertliyiz. Derdimiz vatan, millet, istiklal, istikbal, derdimiz Türkiye'nin tam bağımsızlığı." diyen Yönter, bir dertlerinin daha bulunduğunu, onun da CHP olduğunu, bu derdin şifasının ise Türk milletinin iradesi ve duruşu olduğunu ifade etti.

Yönter, CHP'ye oy verenlerle bir sorunları olmadığını, aksine onları kazanmak istediklerini belirterek "Onların yanlışı savunmayacaklarına inanıyoruz çünkü onların aklındaki, kafasındaki savundukları CHP, bahsettikleri ya da düşündükleri CHP değil. Bu CHP kanserli bir CHP. Bu CHP başkalaşmış bir CHP. Başkalarının kontrolüne geçmiş bir CHP. Amerika’da, Avrupa'da ne söyleniyorsa aynısını CHP, HDP tekrarlıyor." diye konuştu.

Meselenin beka düzeyinde tehdit noktasına ulaştığını aktaran Yönter, tehlike çanlarının çaldığını, ''şu anda Türkiye'nin bir zilletin kuşatması altında olduğunu'' anlattı. Yönter, iç ve dış işgal cephesinin çalıştığını dile getirerek "Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP terörle mücadeleye 'Hayır.' dedi. Teröriste 'Evet.' dedi. Türkiye'ye 'Hayır.' dedi, PKK'ya 'Evet.' dedi. Teröriste 'Evet.' dedi, şehide 'Hayır.' dedi. Aynı Kılıçdaroğlu sıkışınca dara düşünce Yozgat'a gitti. 'Kandil'i başlarına yıkarım.' dedi. Hadi yık, irade göster. Söyleme. PKK'ya 'Terör örgütüsün.' de. Selahattin Demirtaş'a 'Hainsin.' de. Terörü kına ama özneyi gizleme. Kimin fail olduğunu, şehitlerimizin kanına kimlerin girdiğini açık açık söyle." şeklinde konuştu.

- "Bölgemizde istikrar, huzur, küresel barış istiyoruz"

Yönter, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devlet yönetimine etkinlik, sürat ve denge kazandırdığını, bu şekilde bütün krizlerin aşıldığını aktardı. CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerinden ve çizgisinden tamamıyla saptığını söyleyen Yönter, "Nerede o Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si, nerede bugünkü CHP. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bir felaket tüneline sokmak istiyor çünkü aldığı talimat bu. Kılıçdaroğlu ve zillet cephesinin şu anda sufle aldığı, talimat aldığı, kuryelik yaptığı, taşeronluk yaptığı çevreler bağımsız bir Türk milleti, bağımsız bir Türkiye bu coğrafyada istemiyorlar." dedi.

Beka sorunundan kasıtlarının bu olduğunu açıklayan Yönter, şöyle konuştu:

"Büyük milletlerin, büyük devletlerin her zaman beka meselesi vardır. Moskova Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Varoluşsal bir tehdit yaşarsak nükleer silah kullanırız.' dedi. Varoluşsal tehdit ne demek? Beka. Nükleer silah kullanmak ne demek? Üçüncü Dünya Savaşı demek. İkinci Dünya Savaşı'nda tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetti ya da bir şekilde mağdur oldu. Bu uluslararası düzen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Biz yeni bir savaş istemiyoruz. Yeni bir huzursuzluk istemiyoruz. Bölgemizde istikrar, huzur, küresel barış istiyoruz. Çabamız bu."

Yönter, CHP ve HDP'nin Türkiye'nin önündeki takoz, pranga, engel olduğunu ifade ederek "Bir milli meselede karşımıza, 'Evet doğrusunuz, yanınızdayız, haklısınız.' deyin de çıkın. Bir milli meseleye destek vermediler. Köprü yaparsınız itiraz ederler. Tünel yaparsınız itiraz ederler. Terörle mücadele edersiniz itiraz ederler. Libya'ya, Suriye'ye gidersiniz itiraz ederler. Irak'ta olursunuz, 'Ne arıyorsunuz orada?' derler. Zillet değil mi bu?" şeklinde konuştu.

Bu ülkede, zillete müsaade etmeyeceklerini kaydeden Yönter, "Türkiye büyük bir ülke. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin mimarı. Bugüne de sahip çıkacak, yarına da sahip çıkacak." dedi.

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Kadıköy İzzet Ulvi Yönter

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