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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

01.05.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u ve taraftarlarını kutladı.

Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında, şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Ligi 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü, futbolcusundan teknik heyetine, coşkulu taraftarından gönül ve destek veren tüm kardeşlerime varıncaya kadar gönülden kutluyorum.

Kalpleri bordo-mavi renkle çarpan bütün Trabzonlulara hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, şahsınızı ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururla temsil edecek, başarıdan başarıya koşacaktır. Bu vesileyle en içten selam ve sevgilerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

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