MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.
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