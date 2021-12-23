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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

23.12.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Klasik Türk Müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca'nın ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yavaşca'nın sesi ve şaheser besteleriyle milletin müşfik gönlünde müstesna bir yer edinmiş usta bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Yavaşca'yı kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"95 yıllık hayatına pek çok başarıyı sığdıran merhum Yavaşca, sade hayatıyla, tevazuyu elden bırakmayan şahsiyet vasfıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle samimiyet ölçeğinde bütünleşen kalbi hasletiyle hayran kitlesini ve hürmet çemberini devamlı genişletmiştir.

Büyük sanatkar ve bestekar, Türk musikisinin fem-i muhsinlerinden Alaeddin Yavaşca'ya Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ailesine, Türk sanat camiasına, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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